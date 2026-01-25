«Тунеядцев» в Беларуси предупредили о новых штрафах и арестах 28 25.01.2026, 10:18

Кого они коснутся?

В Оршанском районе Витебской области объявили о мероприятиях, направленных на безработных жителей района. Их вызывают в отделения милиции для профилактических бесед.

Некоторым «тунеядцам» за неявку в милицейский участок грозят взыскания и даже арест. Но касаются такие наказания лишь тех, кто уже состоит на учете в милиции, пишет «Телеграф».

«За неявку на профилактическое мероприятие лица, находящиеся на учете в ОВД (органах внутренних дел), могут быть привлечены к административной ответственности (ст. 24.3 КоАП РБ — Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях), что влечет наложение штрафа в размере от двух до ста базовых величин, или общественные работы, или административный арест», — говорится в сообщении в официальном канале УВД (управления внутренних дел) Витебского облисполкома.

Тем временем в Витебской милиции уточнили, что в рамках проходящих мероприятий в Оршанском районе местные инспекторы проверяют всех зачисленных в базы так называемых тунеядцев. А это:

Любой белорус, который попал в официальные списки неработающих в возрасте от 18 лет до пенсионного возраста (для женщин это 58 лет, для мужчин — 63 года).

Иностранцы и лица без гражданства, которые имеют вид на жительство в стране и нигде не работают.

В Витебской областной милиции напомнили, что «тунеядцам» в Беларуси приходится платить тарифы ЖКУ (жилищно-коммунальных услуг) по 100% ставке, а не субсидируемой.

Дети попадут в СОП?

Отдельно в официальном канале УВД Витебской области коснулись темы детей в семьях «тунеядцев». Там предупредили, что в семьях тунеядцев несовершеннолетние дети могут быть признаны находящимися в СОП (социально опасном положении). Но для этого необходимо, чтобы оба родителя были в базах тунеядцев.

«При этом должно быть установлено, что основные жизненные потребности ребенка не удовлетворены: нет еды, одежды, обуви, места для отдыха, занятий и игр», — говорится в сообщении.

Напомним, что «мероприятия» с тунеядцами активно проводят по всей стране и не первый год. Так, в исполкоме Минска провели заседание, посвященное реализации декрета Лукашенко «О содействии занятости населения». В ходе мероприятия чиновники перечислили меры, которые предпринимают для выявления неработающих минчан, и рассказали, что с ними делают.

В той же столице, по словам главы исполкома Владимира Кухарева, в 2025 году «привлекли» к труду более 20 тысяч безработных жителей города, но «в Минске еще проживает большое количество людей, которые по разным причинам не трудоустроены».

