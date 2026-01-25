Соловьев устроил истерику из-за «второго фронта в Арктике» 26 25.01.2026, 10:27

Владимир Соловьев

Пропагандист требует нанести ядерный удар.

Пропагандист страны-агрессора РФ Владимир Соловьев в эфире своей программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» 22 января заявил, что нанес бы первый ядерный удар по Англии, пишет «Гордон».

Он заявил, что Европа якобы ведет против России не только «прокси-войну в Украине», но теперь и «готова открыть второй фронт в Арктике». Обсуждая эту тему с председателем президиума общественного объединения «Совет по внешней и оборонной политике» РФ Сергеем Карагановым, Соловьев затронул тему потенциального ядерного удара.

Пропагандист сказал, что нанес бы первый ядерный удар «по Англии», аргументируя это якобы «русофобией англичан» и побаиванием того, что Британия «поставит либо компоненты грязной ядерной бомбы, либо тактические ядерное оружие Украине».

«Поэтому, мне не кажется, что Англия гораздо более системный наш враг. Поэтому я, может быть, все-таки первый удар нанес бы туда. Тем более даже можно не ядерным оружием. Достаточно «Посейдона» и до свидания. Главное потом, чтобы наши корабли Биг-Бен не задевали днищем», – заявил Соловьев.

