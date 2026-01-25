Новая тактика ВСУ в действии 1 Дэвид Акс, Euromaidan Press

25.01.2026, 17:42

Вражескую технику обнаруживают и уничтожают еще под землей.

С помощью средств радиоэлектронной разведки одно из украинских подразделений беспилотников может остановить наступление на Славянск еще до его начала.

Как беспилотники останавливают наступление России еще до его начала

20-я и 25-я общевойсковые армии России нацелились на Краматорск и Славянск – два последних крупных свободных города в Донецкой области.

После того, как большую часть 2025 года россияне провели в попытке захватить Покровск и Мирноград, что в 50 километрах к юго-западу от Краматорска, у них появился очевидный, хоть и сложный, путь с юга на север к конгломерации Краматорск-Славянск.

Но они также стремятся открыть путь с запада на восток – продвигаясь через город Лиман, пересекая реку Северский Донец и проезжая вдоль трассы Т0514 до Славянска, что в 15 километрах от Лимана.

Украинский 3-й армейский корпус решительно настроен остановить россиян. Он не ждет, пока россияне покинут свои подземные блиндажи и начнут штурм Лимана и украинского плацдарма на Северском Донце.

В течение последних недель группа беспилотников, которая работает с 3 армейским корпусом, обнаружила и уничтожила четыре российских танка и семь боевых машин пехоты во вражеских блиндажах. «Мы знаем, что россияне планировали атаковать наши позиции с помощью БМП», – сообщил оператор беспилотника Kriegsforscher.

Поэтому Kriegsforscher и его команда пытаются уничтожить российские БМП и танки в их укрытиях, подавляя будущее российское наступление еще до его начала.

Если эта тактика сработает в большом масштабе, то сможет подавить наступление России на Лиман – ворота в Славянск и Краматорск.

Легче сказать, чем сделать. Бронированные машины прячутся под землей и покрыты камуфляжем, а потому их чрезвычайно сложно обнаружить с воздуха. Даже беспилотники ночного видения, которые оснащены тепловизионными камерами и могут быстро обнаруживать транспортные средства в движении, могут иметь трудности с обнаружением транспортного средства под землей, когда он не движется, а его двигатель холодный.

Поэтому Kriegsforscher объяснил, что его команда использует специальную тактику. Так, они проводят обычную воздушную разведку с помощью беспилотников. Но они также используют радиоэлектронную разведку, или SIGINT. Это практика прослушивания вражеских сообщений и установления местоположения врага на основе сигналов.

Команда Kriegsforscher обнаружила и атаковала эти 11 российских машин с помощью воздушной разведки и радиолокационной станции.

Результаты ударов с применением разведывательных снарядов вблизи Лимана:

4 танка уничтожены в блиндажах;

7 боевых машин пехоты подбиты перед штурмом;

19 российских солдат погибли в результате авиаударов в конце ноября;

цели: 1-й и 252-й мотострелковые полки.

Как туман заставил украинских военных адаптироваться

Это не первый случай, когда команда Kriegsforscher использует радиолокационную разведку для выслеживания российской техники. Когда наступила холодная зима, а густой туман, который типичен для украинских зим, начал укрывать линию фронта, россияне быстро поняли, что могут использовать туман как прикрытие.

Дроны с тепловизионными камерами могут видеть сквозь туман, но еще прошлой осенью большинство украинских дронов имели только оптические камеры, которые видят исключительно днем. В ноябре, по данным Kriegsforscher, видимость для оптических дронов составляла всего 50 метров.

Плохая видимость, как правило, существенно ухудшала защиту на основе беспилотников. Об этом рассказал аналитик Майкл Кофман из Фонда Карнеги в Вашингтоне, округ Колумбия.

Украинцы быстро адаптировались. В спешке устанавливая тепловизионные камеры на значительно большей части своих беспилотников, они также начали разворачивать наземных роботов. Роботы часами или даже днями дежурили вдоль наиболее вероятных маршрутов наступления и регистрировали российские транспортные средства, которые проезжали. В то же время украинцы сосредотачивались на российских войсках, отслеживая их радиопереговоры.

«Украинские войска сталкиваются с ужасными погодными условия днем и ночью. Но с помощью разведывательных и других средств мы способны уничтожить врага», – писал Kriegsforscher в конце ноября.

Kriegsforscher перечислил семь целей – все колесные боевые машины пехоты БТР-80/82АТ из состава 1-го и 252-го мотострелковых полков, медленно продвигавшихся к северу от Лимана. Подразделение Kriegsforscher заявило, что уничтожило семь БТР в период 23 – 28 ноября, уничтожив 19 российских солдат.

Два месяца спустя команда Kriegsforscher достигла подобного подвига, уничтожив 11 российских машин еще до того, как они успели покинуть свои блиндажи.

Гонки за Славянск

Рейды беспилотников могут лишь задержать будущее наступление на Лиман. «Войска 20 и 25 общевойсковых армий России будут продвигаться на север и восток от Лимана с целью изоляции оборонительной полосы 3-го армейского корпуса Сил обороны Украины вокруг города с севера и северо-запада», – предупредил Украинский центр оборонных стратегий.

Цель россиян – добраться до реки Северский Донец к югу от города. Если россияне смогут пересечь реку и добраться до трассы T0514, то смогут проехать по ней до Славянска.

