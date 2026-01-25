«У меня был просто вейп!»54
- 25.01.2026, 10:56
Водитель сделал замечание минчанке, которая курила электронку в авто при ребенке.
Жительница Минска Илона рассказала госагентству «Минск-Новости» о «странной ситуации на дороге». Женщина везла дочь из садика, когда заметила, что водитель другого авто что-то до нее агрессивно пытался донести. «На светофоре поравнялись, человек опустил стекло и крикнул, что напишет в милицейский чат-бот, и меня оштрафуют за курение при ребенке. А ведь у меня был просто вейп!» — удивилась женщина. Она поинтересовалась, действительно ли ее могут привлечь к ответственности за курение электронки в присутствии несовершеннолетней. На вопрос ответил старший участковый инспектор Заводского РУВД Минска Денис Калюжный, пишет «Зеркало».
Спикер пояснил, что в соответствии с декретом Лукашенко № 28 электронные сигареты, вейпы и системы нагревания табака официально приравнены к обычным сигаретам. Закон не делает между ними различий — их использование считается курением.
Тем же документом установлен прямой запрет на курение в автомобиле, если в салоне находится ребенок младше 14 лет. Это правило распространяется как на сигареты, так и на вейпы.
За нарушение предусмотрена ответственность по статье 19.9 КоАП Республики Беларусь — штраф до четырех базовых величин (180 рублей).
Если подобное нарушение совершено впервые, участковый инспектор, как правило, ограничивается предупреждением. При повторном случае будет назначен штраф.
Так как речь идет о защите прав и безопасности ребенка, после выявления нарушения к семье может быть временно привлечено внимание инспекции по делам несовершеннолетних, предупредил Денис Калюжный.