2 мая 2026, суббота, 11:27
Партизаны уничтожили автомобиль войск РФ в Брянске

  • 25.01.2026, 11:07
Партизаны уничтожили автомобиль войск РФ в Брянске

Оборудование для фронта сгорело дотла.

Партизаны «АТЕШ» устроили очередную диверсию в тылу России. На этот раз был уничтожен автомобиль и его содержимое, которое должно было оказаться на фронте.

Об этом сообщает Telegram «АТЕШ».

«После призыва (АТЕШ) к активному сопротивлению, новоиспечённый агент нашего движения провел успешную диверсию в Брянске, уничтожив автомобиль российских оккупантов, который использовался для нужд подразделений, действующих в приграничье», - говорится в публикации.

В результате поджога машина оккупантов выгорела дотла вместе с ценным содержимым. Агенты рассказали, что внутри автомобиля было дорогостоящее оборудование и снаряжением которое должно было отправиться на передовую.

«Эта операция в Брянске в очередной раз доказывает: военное имущество рашистов не застраховано от уничтожения даже в глубоком тылу. Мы продолжаем охоту за логистикой и техникой врага, лишая их ресурсов для продолжения агрессии», - резюмировали партизаны.

Ирина Халип
Юрий Федоренко
Алексей Копытько
Сергей Алексашенко