В 1803 году к берегам Японии причалил странный корабль

24,770

Историки до сих пор не могут понять, что это было.

Эта история не дает людям покоя и по сей день, хотя с момента ее появления прошло немало времени. Легенда рассказывает о странном корабле и прекрасной женщине, говорящей на не понятном никому языке, вышедшей на берег рядом с японской деревней рыбаков. Упоминание utsurobune («Уцуро-бунэ», «полый корабль») появляется в нескольких сборниках рассказов и историй, опубликованных в первой половине XIX века, пишет Onlíner.

Как появился корабль utsurobune?

По данным японских исследователей, utsurobune описывают как минимум Hyōryūki-shū («Хроники потерпевших кораблекрушение», в нем собирали рассказы побывавших в неведомых странах и местах моряков), Ōshuku zakki («Хроники Осюку»), Hirokata zuihitsu («Очерки Хирокаты»), а также художественные произведения ряда популярных в то время авторов.

Вероятно, популярность история о «полом корабле» обрела благодаря изданию Toen shōsetsu («Истории Тоена»), которое увидело свет в 1825 году. По правде говоря, это был сборник фантастических слухов — вероятно, что-то наподобие современного таблоида, не претендующего на достоверность информации, но преподносящего ее очень красочно и увлекательно, либо бульварного чтива во всей его исторической красе.

Японские источники того времени могут рассказывать историю по-разному, но есть и общие черты. В них говорится о странном объекте высотой примерно в три метра и шириной более пяти метров. На рисунках он напоминает то юлу, то кекс, то чуть сплющенную по вертикали сферу или казан с крышкой.

К берегу Японии рядом с деревенькой Харашагахама на восточном побережье корабль прибыл в 1803 году. Его верхняя часть казалась деревянной и была красноватого оттенка: материал походил на палисандр или сандал. Нижнюю часть закрывал материал, похожий на металлические панели. Также имелись входы-шлюзы из чего-то прозрачного — то ли стекла, то ли хрусталя.

Объект привлек внимание местных жителей, которые и придумали название — utsurobune, или «полый корабль», опираясь на его, видимо, аскетичный интерьер. Внутри корабля на стенах можно было увидеть письмена на непонятном местным языке. Впрочем, для жителей деревни XIX века любой письменный язык, отличный от иероглифов, казался бы «странным» или «непонятным».

Кто был внутри корабля?

К рыбакам вышла необычайной красоты молодая девушка совсем небольшого роста — около 1,5 метра. Согласно описаниям, ей было 19—20 лет, ее кожа была светла и имела бледный оттенок, а волосы и брови — красный (видимо, незнакомка была рыжей). Ее одеяния струились, и было неясно, из чего соткана одежда. В руках она держала странную коробку длиной около полуметра (по другим данным — около 25 см) из светлого неизвестного материала.

Девушка попыталась вступить в контакт с местными, однако ее язык был непонятен жителям японской деревни. Позже они рассказывали, что пришелица прямо излучала доброту и была настроена благосклонно, но категорически отказывалась показать, что внутри ящичка, и не выпускала его из рук. По крайней мере, так следует из рассказов в сборниках, упоминаемых выше.

Истории в зависимости от источника озвучивают разные предположения: девушка могла быть беглянкой из дальней страны либо скрываться от разъяренного мужа, а в коробке, так ей дорогой, и вовсе находилась голова любовника. Как бы то ни было, в какой-то момент жители утомились от общения со странной девой и погрузили ее обратно в корабль — тот отбыл.

«Неопровержимые» доказательства появления инопланетян в Японии

Спустя столетия история про «полый корабль» получила продолжение, но в основном за пределами Японии. Все началось с ростом популярности описаний событий, якобы произошедших в американском Розуелле. Сторонники теорий о регулярном посещении Земли инопланетянами увидели в utsurobune доказательства своим взглядам.

Ведь конструкция на рисунках напоминает летающие тарелки, описание указывает на неизвестные материалы, а девушка говорила на непонятном языке. Стали появляться упоминания засекреченных данных ЦРУ и «неопровержимых свидетельств» появления инопланетян на территории Японии в давние времена. Но без прямых доказательств.

Хотя и в Японии легенду об utsurobune не забывают, но по другим причинам. Исследователи регулярно публикуют свое мнение на этот счет, однако инопланетяне не упоминаются.

Так, совсем недавно в префектуре Ибараки, куда и приплыл таинственный корабль, открылась выставка, где демонстрируется модель той самой шлюпки.

Только это не продвижение темы внеземной жизни, а скорее дань истории и культурному наследию.

Как историки объясняют появление странного корабля

Согласно одной из научных теорий, странная девушка, говорящая на неизвестном языке, могла прибыть к берегам Японии с потерпевшего крушение российского китобойного судна. Это объясняет ее внешний вид, язык и странные письмена внутри шлюпки. Автор этой теории Танака Казуо, правда, отмечает: ему не удалось найти официальной информации о подобных инцидентах в то время, так что это не более чем гипотеза.

Другая теория Танаки гласит, что история о «полом корабле» является попыткой осовременить легенду о «золотой принцессе»: та рассказывает о представительнице высшего сословия, прибывшей к берегам Японии из Тяньчжу (современная Индия) и передавшей тайну производства шелка.

На это указывают в том числе и одеяния на первых рисунках «странной незнакомки» — они походят на одежду, в которую облачена статуя бодхисаттвы в храме Сёфукудзи в Камису. Более того, Танака не исключает, что вся история придумана как раз для… рекламы храма Сёфукудзи.

Исследователь указывает на некоторые нестыковки в описании события (например, иногда приводятся названия поселений, которые не упоминаются более нигде), однако это незначительно снижает достоверность, и на данный аспект можно не обращать внимания.

Фольклорист Янагита Кунио, в свою очередь, указывает на закрытость Японии в то время, когда идет речь об utsurobune. «Если бы рядом терпел крушение корабль, а затем на берегу появились иностранцы, местные власти провели бы всестороннее расследование и опубликовали официальный документ по его итогам», — говорит он. С одной стороны, информации об этом нет, с другой — есть рисунки прибывшего «корабля» и достаточно проработанная история. Поэтому Янагита приходит к выводу: «Какие-то события действительно могли иметь место».

В Японии действительно побывали чужаки?

По статистике, японцы значительно (вероятно, в разы) реже, чем те же американцы наблюдают феномены, которые можно было бы объяснить инопланетянами, да и в целом скептически настроены к возможности их существования. В стране официально существует лишь одна исследовательская организация, которая ведет учет «контактов», ее возглавляет главный редактор японского журнала Mu, посвященного оккультизму. В ее базе не так много сообщений о «зеленых человечках» и «огнях в небе», с самыми интересными из них можно ознакомиться на ежегодной выставке, которая проводится в UFO Interactive Hall в префектуре Фукусима в преддверии Международного дня НЛО (да, есть и такой).

Интересно другое: в японском фольклоре существуют предания о внеземных существах, и одно из них очень близко к легенде об utsurobune. Речь о сверхпопулярной среди японцев сказке «Повесть о старике Такэтори», которая, как считается, появилась в Х веке и которую причисляют к предшественникам научной фантастики.

Одним из главных ее персонажей является девочка по имении Кагуя, которую нашел старый рубщик бамбука в сияющем стебле растения во время работы. Кагуя выросла в прекрасную девушку, стать ее мужем мечтал каждый, не был исключением и сам император. Однако Кагуя отказала и ему, сказав, что не принадлежит этому миру и хочет вернуться домой — на Луну. Под финал на Землю прибывает лунная делегация и, несмотря на попытки императора помешать, Кагуя возвращается к родным.

Не исключено, что и Кагуя (по мотивам сказки в 2013-м вышел мультфильм «Сказание о принцессе Кагуе»), и таинственная девушка из легенды об utsurobune — лишь символ кого-то извне: непонятного, прекрасного и не принадлежащего привычному миру Японии.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com