На США обрушилась мощная снежная буря

На США обрушилась мощная снежная буря3
- 25.01.2026, 11:34
Отменены более 13 тысяч авиарейсов.
В США масштабная снежная буря стала причиной отмены более 13 тысяч авиарейсов только с субботы по понедельник.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на FlightAware.
Это — самое серьезное нарушение работы авиатранспорта в стране со времен прошлогоднего шатдауна. Больше всего пострадали аэропорты Мемфиса, Оклахома-Сити, Далласа/Форт-Уэрта, Остина, Шарлотты и Нэшвилла.
В субботу по состоянию на 9:30 по Нью-Йорку было отменено:
— 90% рейсов из Мемфиса
— 76% из Оклахома-Сити
— 75% из Даллас/Форт-Уэрта
По оценке метеорологов, шторм может стать самым мощным со времен «супершторма» 1993 года. Об этом заявил генеральный директор Hometown Forecast Services Роб Кэролан.
В регионах, попавших под влияние стихии, объявлены чрезвычайные протоколы безопасности. В международных аэропортах Нью-Йорка (JFK, Newark, LaGuardia) активирован полный комплекс мероприятий по очистке и обеспечению работы инфраструктуры.
Синоптик Центра прогнозирования погоды США Эллисон Санторелли сообщила, что буря угрожает 180 миллионам американцев. Кроме сильного снегопада, ожидается мокрый снег, ледяной дождь и волна аномального холода, что может осложнить восстановительные работы и движение транспорта.
В Далласе сообщили о готовности к обработке взлетных полос, мостов и дорог специализированной техникой.