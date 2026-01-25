На США обрушилась мощная снежная буря 3 25.01.2026, 11:34

Фото: REUTERS/Lawrence Bryant

Отменены более 13 тысяч авиарейсов.

В США масштабная снежная буря стала причиной отмены более 13 тысяч авиарейсов только с субботы по понедельник.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на FlightAware.

Это — самое серьезное нарушение работы авиатранспорта в стране со времен прошлогоднего шатдауна. Больше всего пострадали аэропорты Мемфиса, Оклахома-Сити, Далласа/Форт-Уэрта, Остина, Шарлотты и Нэшвилла.

В субботу по состоянию на 9:30 по Нью-Йорку было отменено:

— 90% рейсов из Мемфиса

— 76% из Оклахома-Сити

— 75% из Даллас/Форт-Уэрта

REUTERS/Nick Oxford

По оценке метеорологов, шторм может стать самым мощным со времен «супершторма» 1993 года. Об этом заявил генеральный директор Hometown Forecast Services Роб Кэролан.

В регионах, попавших под влияние стихии, объявлены чрезвычайные протоколы безопасности. В международных аэропортах Нью-Йорка (JFK, Newark, LaGuardia) активирован полный комплекс мероприятий по очистке и обеспечению работы инфраструктуры.

Синоптик Центра прогнозирования погоды США Эллисон Санторелли сообщила, что буря угрожает 180 миллионам американцев. Кроме сильного снегопада, ожидается мокрый снег, ледяной дождь и волна аномального холода, что может осложнить восстановительные работы и движение транспорта.

В Далласе сообщили о готовности к обработке взлетных полос, мостов и дорог специализированной техникой.

