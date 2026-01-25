Z-военкор откровенно рассказал о том, чем на самом деле является армия РФ 7 25.01.2026, 14:45

Резкая и честная оценка.

Российский Z-волонтер Сергей Алиев после поездки на фронт дал крайне резкую и честную оценку состоянию российской армии.

Он назвал солдат РФ людьми с «сознанием наемника», для которых война - лишь способ заработка или удовлетворения темных инстинктов. Об этом сообщает Dialog.UA.

Z-блогер, активно поддерживавший действия России, поделился наблюдениями, которые разрушают привычные пропагандистские образы.

По его словам, в ВС РФ ничего не изменилось к лучшему: бессмысленные «мясные штурмы» продолжаются, а порой их становится даже больше. Солдаты не понимают ни стратегических задач, ни общего смысла происходящего.

«Проехались мы по подразделениям. Все то же самое! Не хочу расстраивать, но ничего не меняется. «Мясные штурмы» как были, так и есть, может, даже и на увеличение пошли. Понимания, куда мы идем и что делаем, как не было, так и нет», - рассказал Алиев.

Он сравнил современных российских военнослужащих с наемниками, которым безразлично, где именно воевать.

«Сознание наемника» я это называю… Им без разницы что Донбасс, что Курское и Белгородское направление, что Центральноафриканская республика! Им это все равно! Главное - где больше заработная плата», - подчеркнул волонтер. По его наблюдениям, люди идут на войну не из патриотизма или веры в идею, а из-за долгов, кредитов и житейских проблем. Среди них встречаются и те, кто ищет возможность безнаказанно проявить жестокость. «Люди идут не за родину, не за идею… Долги, кредиты, проблемы. У некоторых просто желание крови, есть и такие. Потому что можно себе позволить то, за что в мирное время можно получить уголовный срок, а там это все - пожалуйста. Кто-то идет помародерить», - заявил Алиев.

Такие признания от сторонника «СВО», подчеркивают глубокий кризис мотивации в российской армии.

