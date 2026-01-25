«Австрийское государство дало деньги на свой бизнес» 25.01.2026

5,270

Юлия Шамрей

Белоруска ушла из IT спустя 19 лет – и считает это одним из лучших решений в своей жизни.

Юлия работала в IT с 2007 года, и все на первый взгляд было хорошо. В резюме – известные компании, хорошие должности, релокейт в Австрию. Но это все напоминало токсичные отношения. На протяжении долгих лет девушке хотелось уйти.

В июне 2025 года назад ее сократили – так она начала свою практику как соматический практик и преподаватель метода Фельденкрайз. Свою историю белоруска рассказала devby.io.

«Не могла слезть с этой лошади»

– Моя работа в IT всегда была про общение с клиентами: я выясняла, что им нужно, писала спецификации, доносила требования до разработки и помогала проектным менеджерам. В январе 2022 года я получила оффер от австрийского IBM и так оказалась в Вене.

На самом деле мысли об «уходе из IT» появились у меня еще давно. Недавно я нашла свою статью 2012 года, которая называлась «Есть ли жизнь после бизнес-анализа?». Уже тогда мне в первый раз перестала нравиться профессия. Но вскоре я сменила работу, потом родила ребенка – и стало не до «ухода из IT».

Но эта мысль грызла меня все это время. Помню, что в январе 2024 года разговаривала со знакомым и думала: пора слезать с лошади, которая давно умерла. А я все никак не могла – мне казалось, что я еду. Но не туда.

Сложно было по двум причинам.

У меня была хорошая зарплата и четкий функционал: я понимала, что должна делать на работе.

Миграционные моменты. В Австрии довольно сильная социалка, даже для мигрантов (расскажу об этом ниже). Но все равно мне было страшно: а что, если я не найду новое место за отведенное время?

В итоге, мне неприятно это признавать, но уход с работы получился довольно токсичным. Знаете, когда не можешь нормально выйти из отношений и иногда даже ненамеренно начинаешь вести себя хуже – просто чтобы другой человек сам эти отношения «закрыл».

Сложно просто прийти и сказать: «Я хочу уволиться». И поэтому я стала меньше стараться на работе. Отмечу, что европейцы работают в чуть более расслабленном режиме, чем мигранты. Поэтому я снизила уровень своей работы до среднего по компании. Но делала все, что мне говорили: просто стала меньше проявлять инициативу и работать чуть медленнее.

В итоге меня сократили.

Как выглядит увольнение в Австрии

– В австрийских контрактах обычно прописано, за какое время работодатель должен предупредить об увольнении. Этот срок зависит от стажа. И все это время сотрудник получает зарплату. Работать не всегда обязательно, можно договориться, что зарплату ты будешь получать в любом случае.

Дальше человек становится на учет в центре занятости. И если ищет работу, то получает страховую выплату – примерно 70% от зарплаты. Срок этой выплаты тоже зависит от стажа. Обычно он составляет 5–7 месяцев – это считается официальным доходом, и у миграционных служб к нему нет претензий.

После этого у тебя есть еще три месяца на поиск работы. То есть да, в Австрии очень высокие налоги, но они идут на твою же поддержку.

Почему работа в IT не для меня

– За долгие годы работы в IT я поняла, что в ней мало пользы для реальных людей. Да, ты улучшаешь какие-то показатели, но это важно только паре менеджеров и компании. Я понимаю, что бизнес должен зарабатывать деньги. Но насколько же больше мотивации работать, когда видишь, что твои действия приносят реальную пользу.

В IT очень мало дофаминового подкрепления. Поэтому так много выгораний. И это плохо влияет на здоровье, на гормональный фон – да и на общее состояние. Я просто поняла, что у меня нет столько здоровья, чтобы постоянно жить в режиме, где отдача ощущается так редко.

Я много работала с пресейлом. Одна продажа занимал несколько месяцев, причем чаще всего мы проигрывали. Представьте: 15 провальных продаж и только одна выигрышная.

И даже если вы выиграли тендер, это не значит, что все закончилось: только когда завершишь проект, компания получит деньги.

Из бизнес-аналитика в соматические практики

– Сейчас я веду личную соматическую практику. Моя задача – помогать людям через движения лучше чувствовать свое тело, разгружать нервную систему и возвращать себе нормальный сон и энергию.

Что это значит на практике? Самый понятный пример – ребенок учится ходить. Ему никто не объясняет, как ставить ногу и переносить вес: он пробует, двигается, ошибается, снова пробует. И через телесный опыт понимает, что работает. Так мозг формирует новые нейронные связи, и растет нейропластичность.

Ко мне приходят люди с разными запросами, но чаще всего это дискомфорт или боль в теле, проблемы со сном и состояние рядом с выгоранием – когда нервная система уже не выдерживает нагрузку. И многие остаются даже после того, как острые симптомы проходят: они начинают видеть в этом не «способ починить проблему», а навык, который помогает жить в современном темпе.

Если объяснять через аналогию с IT, то это как работать на уровне «железа»: когда «hardware» начинает работать стабильнее и согласованнее, «software» потом легче решает почти любые задачи. Люди учатся лучше замечать сигналы тела, держать внимание на себе и реагировать на стресс спокойнее.

Я сама после ухода из IT стала намного спокойнее и счастливее. Да, объективно денег меньше, перспективы туманнее, стабильности почти нет – но базовой тревожности стало в разы меньше.

С 2025 года я могу проводить уроки по методу Фельденкрайза – пока работаю с людьми через голос. В 2027 году планирую завершить обучение и получить полную сертификацию, чтобы принимать людей на кушетке. В Австрии такие услуги стоят дорого.

Государство дало деньги на бизнес

– В Австрии есть программа поддержки для тех, кто хочет уйти в предпринимательство. Схема простая: нужно написать бизнес-план на немецком (с ChatGPT это вполне посильная задача), его проверяет и согласовывает бизнес-консультант. Кстати, консультант оказался реально сильным. Помог структурировать идею и дал очень качественные шаблоны и расчеты.

И все время работы над бизнес-планом начинающему предпринимателю платят деньги. Этакие это австрийские «подъемные», чтобы можно было спокойно запустить свое дело.

Я вошла в программу летом: сначала мне выплачивали страховку по безработице (фактически возврат моих же взносов). А потом платили помощь в рамках этой программы.

Уверена, что и в других странах Европы есть похожие программы. Обязательно поищите!

Хочу уйти из ИТ. С чего начать?

– Для начала сядьте и посчитайте, сколько денег вам нужно на жизнь. Для многих малых бизнесов в Европе есть программы поддержки – обязательно изучите тему. Возможно, вы сможете получить налоговые льготы или «подъемные».

Другая проблема – смена статуса. Одно дело говорить: «Я в IT, я бизнес-аналитик/консультант, IBM» – это звучит понятно и статусно. Другое – «я соматический практик». люди не понимают, пугаются, приписывают эзотерику.

Я много работала над своим внутренним восприятием, думала про свою идентичность и позиционирование. Мне помогло не бояться потерять «золотой билет» и принять, что сейчас мне интересно другое.

Мне очень помогла поддержка партнера. Просить помощи и опоры нормально, и недооценивать влияние близкого человека на такие решения точно не стоит.

Во-вторых, я очень вовремя, еще в 2023 году, пошла учиться в институт Фельденкрайза. Тогда мотивация была немного другой: AI только начинал активно входить в жизнь, и мне хотелось освоить что-то фундаментальное, человеческое. Что-то, что еще долго не сможет быть автоматизировано.

Если говорить о смене профессии, я бы смотрела не только на вариант «уйти из одного и сразу зайти в другое», но и на обучение тому, что вам по-настоящему интересно. Учеба даст опору, время созреть и помогает перестроиться без надрыва.

Вернуться в IT? Ни за что!

– Недавно я вайбкодила и обнаружила себя в четыре утра с компьютером. И поняла, что не должна возвращаться к традиционной офисной работе. А то, чем я сейчас занимаюсь, очень сильно меня заземляет: я нормально сплю, пью воду.

С моим типом нервной системы такая работа, не связанная с другими людьми, не полезна. И я не хочу возвращаться к деятельности, которая в долгосрочной перспективе не приносит мне пользы. Мой муж – сангвиник: он вошел в задачу, захотел есть, вышел из задачи, пошел поел. У него с этим нет проблем.

А у меня часто случается гиперфокус: я вошла в задачу и возвращаюсь только через 12 часов. Поэтому формально, конечно, я могу найти работу в IT. Но все же вряд ли вернусь.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com