2 мая 2026, суббота, 20:36
В США отменили рекордное количество авиарейсов

  • 25.01.2026, 16:55
В США отменили рекордное количество авиарейсов

Из-за снега и мороза.

Зимний шторм «Ферн» стал причиной отмены около 13 тыс. авиарейсов в США с 24-го по 26 января. Об этом сообщает Bloomberg.

Это стало крупнейшим сбоем в воздушных перевозках в стране со времен шатдауна в прошлом году. CBS News утверждает, что это самое большое количество отмен за один день с начала пандемии COVID в марте 2020 года.

Власти 18 штатов ввели чрезвычайное положение из-за снежной и морозной погоды. Всего шторм затронул 180 – 220 млн человек, отмечает агентство.

Синоптики из Центра прогнозирования погоды США ожидают в Нью-Йорке 20–40 см снега. Более 130 тыс. домов остались без электричества, в основном в Техасе и Луизиане.

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social назвал шторм историческим. Он одобрил введение федерального режима чрезвычайной ситуации в штатах Южная Каролина, Вирджиния, Теннесси, Джорджия, Северная Каролина, Мэриленд, Арканзас, Кентукки, Луизиана, Миссисипи, Индиана и Западная Вирджиния. Он призвал граждан «оставаться в безопасности и тепле».

популярное за неделю

Мнение

Очень показательные признаки
Очень показательные признаки Юрий Федоренко
КГБ против бормашины
КГБ против бормашины Ирина Халип
Болотный диктатор может открывать купальный сезон
Болотный диктатор может открывать купальный сезон Юрий Федоренко
Туапсе — второй Белгород
Туапсе — второй Белгород Алексей Копытько