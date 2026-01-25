В США отменили рекордное количество авиарейсов 2 25.01.2026, 16:55

Из-за снега и мороза.

Зимний шторм «Ферн» стал причиной отмены около 13 тыс. авиарейсов в США с 24-го по 26 января. Об этом сообщает Bloomberg.

Это стало крупнейшим сбоем в воздушных перевозках в стране со времен шатдауна в прошлом году. CBS News утверждает, что это самое большое количество отмен за один день с начала пандемии COVID в марте 2020 года.

Власти 18 штатов ввели чрезвычайное положение из-за снежной и морозной погоды. Всего шторм затронул 180 – 220 млн человек, отмечает агентство.

Синоптики из Центра прогнозирования погоды США ожидают в Нью-Йорке 20–40 см снега. Более 130 тыс. домов остались без электричества, в основном в Техасе и Луизиане.

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social назвал шторм историческим. Он одобрил введение федерального режима чрезвычайной ситуации в штатах Южная Каролина, Вирджиния, Теннесси, Джорджия, Северная Каролина, Мэриленд, Арканзас, Кентукки, Луизиана, Миссисипи, Индиана и Западная Вирджиния. Он призвал граждан «оставаться в безопасности и тепле».

