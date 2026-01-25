К Беларуси приближается циклон «Леони»17
- 25.01.2026, 17:09
С ледяными дождями и метелями.
В понедельник, 26 января, с Адриатики на восток Германии выйдет циклон «Леони», который покажет себя и в Беларуси. По данным тематического Telegram-канала «Метеовайб», погода начнет портиться с самого утра. Smartpress.by узнал, чего именно ждать от надвигающейся стихии.
Дождь, снег и все сразу
Сначала на юго-западе, а затем почти по всей стране пройдут осадки. Причем набор классический для января, но неприятный: ледяной и переохлажденный дождь, на севере – снег и метели. К вечеру, кроме северных районов, гололёд накроет большинство областей.
Ветер – юго-восточный, порывистый, так что ощущаться всё это будет ещё резче, предупредили авторы «Метеовайба».
Дороги – зона риска
На трассах и улицах станет сложно: гололедица практически везде, а на севере добавится снежный накат. Поездки и прогулки потребуют максимальной осторожности.
Температурные качели
Ночью погода будет контрастной. По данным синоптиков, на северо-востоке ударит до -22°С, а на юго-западе – около -5°С. Днём начнет поступать теплый воздух с юга Европы, и станет заметно мягче: -1…−7°С, по юго-западу возможны 0…+2 °С. Северо-восток, правда, так быстро не оттает – там до -9 °С.
Что ждет Минск
В столице ночью ожидается до -15…-17°С. Днём – -3…-5°С. Снег постепенно сменится дождем, появится гололед, дороги покроются льдом. Во второй половине дня тротуары станут особенно скользкими – ходить придется очень аккуратно.
Почему непогода задержится
На север циклон не пустит Скандинавский антициклон. Из-за этого Леони «застрянет» западнее Беларуси и начнёт буквально крутиться на месте. А вдоль его холодного фронта к нам потянется влажный воздух со Средиземноморья.
Этот процесс растянется примерно на двое суток. К концу среды, 28 января, на востоке страны может выпасть 15-25 мм осадков. На юго-востоке большая их часть придется на дождь – при слабом «минусе». Гололед там может нарасти до 10 мм. Это уже серьёзно: возможны обрывы проводов и падение веток.
Что дальше?
По информации синоптиков, в четверг, 29 января циклон уйдет на Европейскую территорию России. И тут свое слово скажет холодный Скандинавский антициклон: он может подтянуть арктический воздух и обрушить температуру к концу недели на 10-15°С, а то и сильнее.