закрыть
2 мая 2026, суббота, 20:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Президенты Литвы, Польши и Украины почтили память повстанцев 1863-1864 годов

  • 25.01.2026, 17:21
Фоторепортаж.

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская прибыли в Вильнюс 25 января, чтобы почтить память повстанцев 1863-64 годов. Их принял в президентском дворце президент Литвы Гитанас Науседа вместе с первой леди Дианой Науседене, передает «Белсат».

Во время официальной церемонии Зеленских приветствовали с почетным караулом и оркестром. Первая пара традиционно расписалась в книге гостей президента Литвы.

Зеленский прибыл в Вильнюс в свой день рождения: сегодня ему исполнилось 47 лет.

Украинская и литовская делегации, как передает Delfi, обсудили ход мирных переговоров, гарантии безопасности и дальнейшую военную поддержку Украины, а также срочные нужды Украины касательно противовоздушной обороны и двустороннее сотрудничество в сфере оборонной промышленности. Науседа подчеркнул, что Литва остается среди самых активных сторонников Украины: общая военная поддержка уже превысила миллиард евро.

Вскоре в Литву прибыли президент Польши Кароль Навроцкий с первой леди Мартой Навроцкой. Их встречали так же, как Зеленских: с почетным караулом и оркестром.

25 января планируется встреча президентов Польши и Литвы, совместное участие трех президентов в богослужении и торжествах, посвященных годовщине восстания 1863-64 годов, и совместная пресс-конференция. Торжества пройдут на кладбище Росы, где похоронены участники восстания, включая Кастуся Калиновского.

Президент Польши уже почтил память повстанцев: днем ранее он принял участие в церемонии в Варшавской цитадели. Там он отмечал, что повстанцы в 1863-64 годах боролись за совместный дом «поляков, литвинов и русинов», а пролитая тогда кровь «и по сей день укрепляет наше чувство независимости и суверенитета».

Участие в церемонии в Варшаве по приглашению Навроцкого приняла Светлана Тихановская.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

