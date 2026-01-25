2 мая 2026, суббота, 20:37
Беларусь повышает тарифы на прокачку нефти до границы с Украиной

  25.01.2026, 17:30
«Дружба» дорожает.

Министерство антимонопольного регулирования и торговли утвердило новые тарифы на прокачку нефти по трубопроводу Office Life.

Постановление властей опубликовано на Национальном правовом интернет-портале. Новый прайс вступает в силу с 1 февраля.

Так, стоимость транспортировки черного золота по направлению Унеча (Высокое) – граница Беларуси и Украины выросла с ₽239,52 до 262,99 за тонну без налога на добавленную стоимость.

На столько же подняли и тариф на прокачку по южной ветке Унеча – Броды, по которой российская нефть поступает через Беларусь и Украину в Венгрию, Словакию и Чехию.

Прайс за транспортировку по северному направлению Унеча – Адамова Застава с 1 февраля составит Br28,71 (около ₽765) за тонну. По этому маршруту нефть через Беларусь традиционно качали в Германию.

В прошлый раз на этом участке стоимость прокачки меняли год назад.

Документ МАРТ также утверждает местные тарифы в белорусских рублях.

К примеру, стоимость прокачки тонны нефти на участке Полоцк – Новополоцк увеличили с 3 до 4 копеек, на участке Речица – Адамова Застава – с Br16,29 до 17,88. А на участке Речица – Броды тариф вырастет с Br3,69 до 4,05.

Напомним, что с 1 января 2026 года уже выросли цены на прокачку по направлению Полоцк – Крулевщизна и Полоцк – Фаниполь. В прошлый раз эти тарифы также устанавливали в январе 2025 года.

