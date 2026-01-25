Украинка Свитолина довела до истерики лучшую теннисистку России во время матча Australian Open

Украинка Свитолина довела до истерики лучшую теннисистку России во время матча Australian Open13
- 25.01.2026, 17:36
Видеофакт.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№ 12 WTA) вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии, передает New Voice.
Свитолина в двух сетах победила нейтральную теннисистку с российским паспортом Мирру Андрееву (№ 7 WTA).
Во время второго сета у 18-летней россиянки сдали нервы.
Mirra Andreeva things...😭 — Aconites🪻 (@Neermasi) January 25, 2026
После одной из ошибок Андреева бросила свою ракетку об корт. Затем она начала эмоционально что-то показывать своему боксу, где были ее тренеры.
Стоит отметить, что на этом турнире Мирра также публично унизила своего тренера.
Свитолина вышла в свой 14 четвертьфинал на уровне Grand Slam. В четвертьфинале Australian Open соперницей украинки станет американская теннисистка Кори Гауфф (№ 3 WTA).