Украинка Свитолина довела до истерики лучшую теннисистку России во время матча Australian Open 13 25.01.2026, 17:36

Элина Свитолина

Видеофакт.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№ 12 WTA) вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии, передает New Voice.

Свитолина в двух сетах победила нейтральную теннисистку с российским паспортом Мирру Андрееву (№ 7 WTA).

Во время второго сета у 18-летней россиянки сдали нервы.

После одной из ошибок Андреева бросила свою ракетку об корт. Затем она начала эмоционально что-то показывать своему боксу, где были ее тренеры.

Стоит отметить, что на этом турнире Мирра также публично унизила своего тренера.

Свитолина вышла в свой 14 четвертьфинал на уровне Grand Slam. В четвертьфинале Australian Open соперницей украинки станет американская теннисистка Кори Гауфф (№ 3 WTA).

