2 мая 2026, суббота, 20:37
Украинка Свитолина довела до истерики лучшую теннисистку России во время матча Australian Open

  • 25.01.2026, 17:36
Украинка Свитолина довела до истерики лучшую теннисистку России во время матча Australian Open
Элина Свитолина

Видеофакт.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№ 12 WTA) вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии, передает New Voice.

Свитолина в двух сетах победила нейтральную теннисистку с российским паспортом Мирру Андрееву (№ 7 WTA).

Во время второго сета у 18-летней россиянки сдали нервы.

После одной из ошибок Андреева бросила свою ракетку об корт. Затем она начала эмоционально что-то показывать своему боксу, где были ее тренеры.

Стоит отметить, что на этом турнире Мирра также публично унизила своего тренера.

Свитолина вышла в свой 14 четвертьфинал на уровне Grand Slam. В четвертьфинале Australian Open соперницей украинки станет американская теннисистка Кори Гауфф (№ 3 WTA).

популярное за неделю

Мнение

Очень показательные признаки
Очень показательные признаки Юрий Федоренко
КГБ против бормашины
КГБ против бормашины Ирина Халип
Болотный диктатор может открывать купальный сезон
Болотный диктатор может открывать купальный сезон Юрий Федоренко
Туапсе — второй Белгород
Туапсе — второй Белгород Алексей Копытько