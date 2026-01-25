2 мая 2026, суббота, 20:41
Песков пожаловался на политические методы Трампа

  25.01.2026, 18:07
Дмитрий Песков

Пресс-секретарь Путина заявил, что президент США «нагибает через колено».

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в интервью пропагандисту Павлу Зарубину пожаловался на методы политики американского президента Дональда Трампа.

По его словам, глава Белого дома – опытный политик, и использует подходы, свойственные для «сурового, беспощадного бизнеса», и Кремль к такому не готов.

«Методы, к которым он прибегает, они не совсем корреспондируются с нашими подходами о многополярном мире. Трамп все-таки является сторонником решения всего через коленку, по-русски [говоря]. Он говорит, что это решение через силу. По-нашему это решение «нагибать через колено». И те, кто нагибается, они будут дальше нагибаться»,– заявил Песков, добавив, что Москве «лучше этого не делать».

Полгода назад он уже высказывался о «мире через силу». Тогда США собирались нанести удары по Ирану, и спикер Путина заявил, что «конфликты» в Украине и вокруг Ирана нельзя сравнивать.

«Параллели здесь вряд ли уместно проводить. Затем, наверное, все-таки «мир через силу» в отношении РФ – этот тезис вряд ли применяется и вряд ли его следует использовать. Так невозможно будет достичь какой-либо цели», – утверждает Песков.

