Песков пожаловался на политические методы Трампа

Песков пожаловался на политические методы Трампа7
- 25.01.2026, 18:07
Пресс-секретарь Путина заявил, что президент США «нагибает через колено».
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в интервью пропагандисту Павлу Зарубину пожаловался на методы политики американского президента Дональда Трампа.
По его словам, глава Белого дома – опытный политик, и использует подходы, свойственные для «сурового, беспощадного бизнеса», и Кремль к такому не готов.
«Методы, к которым он прибегает, они не совсем корреспондируются с нашими подходами о многополярном мире. Трамп все-таки является сторонником решения всего через коленку, по-русски [говоря]. Он говорит, что это решение через силу. По-нашему это решение «нагибать через колено». И те, кто нагибается, они будут дальше нагибаться»,– заявил Песков, добавив, что Москве «лучше этого не делать».
Полгода назад он уже высказывался о «мире через силу». Тогда США собирались нанести удары по Ирану, и спикер Путина заявил, что «конфликты» в Украине и вокруг Ирана нельзя сравнивать.
«Параллели здесь вряд ли уместно проводить. Затем, наверное, все-таки «мир через силу» в отношении РФ – этот тезис вряд ли применяется и вряд ли его следует использовать. Так невозможно будет достичь какой-либо цели», – утверждает Песков.