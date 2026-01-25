Что происходит на столичном рынке недвижимости 2 25.01.2026, 18:37

Средние цены на квартиры в Минске в начале 2026 стартуют от $60 000.

Площадка недвижимости Realt.by обозначила средние цены на квартиры в Минске в начале 2026 года.

Так, например, однокомнатные квартиры (самые востребованные и чаще всего продаваемые-покупаемые в столице) обойдутся в сумму не менее 60 тысяч долларов в старом жилом фонде и не менее 80 тысяч долларов в новом доме. Само собой, речь идет об эквивалентной сумме в белорусских рублях по курсу Национального банка страны.

Цена двухкомнатных начинается от 70-75 тысяч долларов в старом фонде. В средневозрастных домах за двушку просят порядка 100 тысяч.

Что касается трехкомнатных квартир, то их цена в «хрущевках» стартует от 90 тысяч долларов, в свежих домах от 130 тысяч и выше.

