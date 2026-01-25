Беларусь потеряла почти 20 населенных пунктов 7 25.01.2026, 19:03

В лидерах Гомельщина.

Ежегодно в Беларуси пересматривают границы населенных пунктов. Вместе с этим регистрируются новые и упраздняются старые географические объекты.

Журналисты портала Myfin.by обратили внимание на статистику за 2025 год, представленную в бюллетене «Изменения наименований географических объектов Республики Беларусь».

Один из разделов как раз посвящен объектам, прекратившим существование.

Отмечается, что некоторые решения принимались в конце 2025 года, а вступили в силу уже в начале 2026-го.

Согласно данным, опубликованным на сайте «Белгеодезии», в Беларуси в прошлом году решили упразднить почти два десятка географических объектов.

В Гомельской области: в Чечерском районе – поселки Алексеевка, Безбожник, Заручье и Калинино, в Буда-Кошелевском районе – поселок Мигай.

В Витебской области: в Верхнедвинском районе – деревни Важаны, Давыдово, Заломы.

В Минской области: в Узденском районе – деревня Малая Дещенка.

Кроме того, исчезли некоторые сельсоветы. Например, Ворновский в Кормянском районе – населенные пункты переданы в Коротьковский сельсовет.

Населенные пункты Ореховского сельсовета в Малоритском районе переданы в Олтушский сельсовет.

Также прекратил существование железнодорожный остановочный пункт Разлоги (Поставский район).

