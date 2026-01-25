Беларусь потеряла почти 20 населенных пунктов

Беларусь потеряла почти 20 населенных пунктов7
- 25.01.2026, 19:03
В лидерах Гомельщина.
Ежегодно в Беларуси пересматривают границы населенных пунктов. Вместе с этим регистрируются новые и упраздняются старые географические объекты.
Журналисты портала Myfin.by обратили внимание на статистику за 2025 год, представленную в бюллетене «Изменения наименований географических объектов Республики Беларусь».
Один из разделов как раз посвящен объектам, прекратившим существование.
Отмечается, что некоторые решения принимались в конце 2025 года, а вступили в силу уже в начале 2026-го.
Согласно данным, опубликованным на сайте «Белгеодезии», в Беларуси в прошлом году решили упразднить почти два десятка географических объектов.
В Гомельской области: в Чечерском районе – поселки Алексеевка, Безбожник, Заручье и Калинино, в Буда-Кошелевском районе – поселок Мигай.
В Витебской области: в Верхнедвинском районе – деревни Важаны, Давыдово, Заломы.
В Минской области: в Узденском районе – деревня Малая Дещенка.
Кроме того, исчезли некоторые сельсоветы. Например, Ворновский в Кормянском районе – населенные пункты переданы в Коротьковский сельсовет.
Населенные пункты Ореховского сельсовета в Малоритском районе переданы в Олтушский сельсовет.
Также прекратил существование железнодорожный остановочный пункт Разлоги (Поставский район).