Словакия передаст ноту протеста послу РФ 25.01.2026, 19:04

Из-за атак на энергетику Украины.

Глава МИД Словакии Юрий Бланар осудил недавние атаки России на украинскую энергетическую инфраструктуру и заявил, что передаст ноту протеста российскому послу. Заявление министра опубликовано на сайте словацкого внешнеполитического ведомства.

По словам Бланара, он связался с украинским послом Мирославом Кастрану, чтобы выразить соболезнования в связи с ситуацией.

Министр также добавил, что в январе Словакия поставила Украине в два раза больше аварийной электроэнергии, чем в предыдущем году.

Накануне пресс-служба Черниговского городского совета сообщила, что Чернигов на севере Украины почти полностью остался без света. Также там рассказали, что в связи с блэкаутом объекты критической инфраструктуры в городе начали переводить на режим работы от альтернативных источников питания.

