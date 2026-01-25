2 мая 2026, суббота, 20:43
Пилоты украинской бригады «Магура» перехватили и сбили 22 российских БПЛА

  • 25.01.2026, 19:24
  • 1,682
Видео.

Воины подразделения «Sky Wars» ПВО 47-й отдельной механизированной бригады «Магура» перехватили и сбили 22 российских беспилотника в зоне своей ответственности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, дронарями мастерски поражены 14 «Гербер», 5 «Шахедов» и 3 «Ланцета» во время атаки на позиции Сил обороны и мирных жителей украинских городов.

Для сбивания целей украинские защитники использовали перехватчики «STING».

