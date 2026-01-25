Пилоты украинской бригады «Магура» перехватили и сбили 22 российских БПЛА
- 25.01.2026, 19:24
Воины подразделения «Sky Wars» ПВО 47-й отдельной механизированной бригады «Магура» перехватили и сбили 22 российских беспилотника в зоне своей ответственности.
Как сообщает Цензор.НЕТ, дронарями мастерски поражены 14 «Гербер», 5 «Шахедов» и 3 «Ланцета» во время атаки на позиции Сил обороны и мирных жителей украинских городов.
Для сбивания целей украинские защитники использовали перехватчики «STING».