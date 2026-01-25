Франция взяла под стражу капитана российского танкера 2 25.01.2026, 21:02

3,708

Он является гражданином Индии.

Прокуратура Марселя сообщила о задержании капитана танкера Grinch, который подозревают в принадлежности к российскому теневому флоту. И капитан, и другие члены экипажа, являются гражданами Индии, рассказал прокурор Марселя Николя Бессон, пишет BFMTV.

Отмечается, что капитана взяли под стражу вечером субботы, после того, как танкер стал на якорь в заливе Фо-сюр-Мер. ВМС Франции, которые задержали танкер, передали капитана судебным органам.

«Расследование направлено на проверку действительности флага, который вывесил танкер, и документов, необходимых для его навигации. Танкер Grinch вывесил поддельный флаг Коморских Островов», — говорит источник журналистов.

Нефтяной танкер Grinch задержали утром 21 января в Средиземном море между Испанией и Северной Африкой. Судно направлялось из Мурманска. Сообщается, что это же судно имеет название Carl в европейском и американском списках теневых танкеров.

По информации BFMTV, танкер построили в 2004 году для теневой перевозки российских нефтепродуктов. Судно участвовало в экспорте в Китай и Индию. Всего 30 нарушений по этому танкеру были подтверждены портовыми инспекциями с 2022 года.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com