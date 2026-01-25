Белорусские драники попали в топ-15 лучших в мире блюд из картошки

Белорусские драники попали в топ-15 лучших в мире блюд из картошки11
- 25.01.2026, 21:13
Драники вновь оценили на мировой гастрономической арене. Белорусское блюдо появилось в престижном рейтинге TasteAtlas.
Составители топа определили лучшие из лучших картофельных блюд на январь 2026 года, передает «Точка».
Так, наши родные драники оказались на 14-й строчке с общей оценкой в 4,2.
Отметим, лидерство – у картофельных оладий из Латвии. Также в тройку входят похожее блюдо родом из Словакии и литовские «бульбяные блины».
Знакомые многим белорусам украинские деруны разместили на 16-й позиции.
Всего же в число 50 лучших блюд поместили кулинарию из самых разных стран: Франции, Эквадора, Люксембурга, США, Швеции, Испании, Польши, Италии и многих других.
Благодаря своим вирусным рейтингам TasteAtlas оказал значительное влияние на глобальные дискуссии о еде в социальных сетях.
Платформа появилась еще в 2018 году с целью создания глобальной энциклопедии традиционных блюд.
Каждому блюду, ингредиенту или ресторану на сайте посвящена отдельная страница, часто с кратким описанием, региональной историей и фотографиями.
TasteAtlas публично заявляет, что рейтинги формируются на основе отзывов пользователей, которые оценивают блюда и рестораны.
Большое количество голосов фильтруется с помощью ИИ для удаления подозрительного спама или предвзятых оценок.
Однако, как и любая площадка с рейтингами, эта неоднократно подвергалась критике интернет-пользователей со всего мира.