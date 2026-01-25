3 мая 2026, воскресенье, 0:23
Украинский депутат от «Слуги народа» погиб в ДТП

  • 25.01.2026, 22:05
Орест Саламаха

Нардеп на квадроцикле врезался в маршрутку.

Народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Орест Саламаха погиб в аварии. Вечером в воскресенье, 25 января, в Сокольниках возле Львова он на квадроцикле выехал на встречную полосу движения и на скорости врезался в маршрутку. Об этом сообщает lviv.media.

34‑летнего Ореста Саламаху госпитализировали в больницу во Львове в критическом состоянии. Депутата дважды реанимировали, однако он умер.

На опубликованных в сети фото видно, что в результате лобового столкновения у маршрутки повреждена сторона водителя. Также передняя часть квадроцикла получила существенные повреждения.

Насчет других пострадавших в аварии информации пока нет.

Саламаха в 2020 году вошел в совет Львовской областной партии «Слуга народа».

Во время президентских выборов 2019 года Саламаха был доверенным лицом будущего президента Владимира Зеленского.

До 2019 года работал в компании своего тестя ООО «Буд Инвест Ком», которая занимается застройкой; работал менеджером по поставкам, заместителем директора по строительству и директором компании.

