Украинская теннисистка раскритиковала Gucci за сотрудничество с Соболенко 10 25.01.2026, 22:14

Александра Олейникова

Александра Олейникова назвала белоруску «сторонницей кровавого диктатора».

Украинская теннисистка Александра Олейникова прокомментировала новость о том, что итальянский модный дом Gucci начал сотрудничество с первой ракеткой мира из Беларуси Ариной Соболенко.

Олейникова обвинила Gucci в игнорировании войны России против Украины при поддержке Беларуси, подчеркнув, что сотрудничество со сторонниками диктаторских режимов обесценивает человеческие жизни.

«Сторонница кровавого диктатора становится амбассадором престижного бренда… Что не так с этим миром, и в какой момент люди начали ценить мощные подачи и форхенды, забывая о разрушенных жизнях?» — написала Олейникова в Instagram Stories.

Ранее Александра в комментарии французскому изданию L'Équipe заявила, что считает неприемлемым допуск российских и белорусских спортсменов к соревнованиям. Она привела пример Соболенко, которая в 2020 году подписала письмо в поддержку диктатора Александра Лукашенко во время протестов в Беларуси. Соболенко ответила, что не хочет обсуждать политику.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину при поддержке режима Лукашенко Соболенко уклонялась от прямых ответов на вопросы о войне и прямо не осуждала действия своей страны или РФ; говорила, что не хочет комментировать политику. В 2023 году белоруска заявила: «Я не поддерживаю войну, а значит, не поддерживаю Лукашенко прямо сейчас».

