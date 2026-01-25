3 мая 2026, воскресенье, 0:24
Тихановская и Зеленский впервые провели встречу

  • 25.01.2026, 22:24
Владимир Зеленский и Светлана Тихановская

Встреча состоялась в Вильнюсе.

В Вильнюсе вечером 25 января президент Украины Владимир Зеленский провел встречу со Светланой Тихановской.

Тихановская от имени белорусов выразила полную поддержку украинскому народу, который борется за свободу, и отметила исключительное личное лидерство президента Зеленского, и поблагодарила за сильную речь на церемонии чествования повстанцев 1863 года, сообщила пресс-служба Тихановской.

Тихановская также поблагодарила Зеленского за его поддержку демократической Беларуси и за то, что руководство Украины разделяет белорусов и режим. Тихановская отдельно упомянула белорусских добровольцев, волонтеров, а также партизан, незаконно осужденных за солидарность и поддержку Украины, а также белорусов в Украине. Она также отдельно обратила внимание на судьбу пленных белорусских добровольцев.

Поблагодарила она и за то, что приняли последнюю группу освобожденных политзаключенных. Стороны обсудили процесс освобождений, последующие шаги и готовность Украины оказывать поддержку подобного рода в дальнейшем.

Тихановская предложила назначить спецпосланника по Беларуси, так же, как это сделали многие другие демократические страны. А также более тесное сотрудничество с Миссией демократических сил в Киеве.

Также обсудили визит Тихановской в Украину: Зеленский пригласил Тихановскую посетить Киев.

Тихановская и Зеленский также обсудили санкционную политику, совместную стратегию с европейскими и американскими партнерами, привлечение к ответственности Лукашенко и пособников режима, в том числе — за вывоз украинских детей.

Тихановская подчеркнула, что судьбы свободной Беларуси и Украины взаимосвязаны, и что демсилы будут рады еще более тесному сотрудничеству с Украиной.

