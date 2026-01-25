Папа Римский сделал заявление о войне в Украине

Папа Римский сделал заявление о войне в Украине8
- 25.01.2026, 22:39
Папа Римский Лев XIV во время воскресной молитвы призвал мир активизировать усилия для прекращения войны в Украине. Об этом сообщает Vatican News в воскресенье, 25 января.
Обращаясь к верующим на площади Святого Петра, понтифик призвал молиться за мир в мире, особенно в Украине, на Ближнем Востоке и в других регионах, где война ежедневно уносит жизни и разрушает судьбы людей.
Говоря об Украине, Лев XIV подчеркнул, что страна и дальше подвергается непрерывным атакам, которые оставляют гражданское население в условиях гуманитарного кризиса, в частности на фоне зимних холодов.
«Я с печалью наблюдаю за происходящим, я рядом с теми, кто страдает, и молюсь за них», - сказал глава Ватикана.
Папа Римский подчеркнул, что продолжительный конфликт имеет все более тяжелые последствия для мирных жителей, углубляет раскол между народами и отдаляет возможность справедливого и длительного мира.
«Я призываю всех активизировать свои усилия для прекращения войны», - подчеркнул Лев XIV.