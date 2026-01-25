Украинские десантники сорвали штурм оккупантов на Покровском направлении
- 25.01.2026, 23:01
Видео.
Бойцы 46-й отдельной аэромобильной Подольской бригады ДШВ ВСУ сорвали массированный штурм оккупантов на Покровском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в зоне ответственности бригады враг в очередной раз пытался провести штурмовые действия, применив бронированную технику и несколько десятков пехотинцев.
Российские войска попытались атаковать позиции украинских десантников, использовав до четырех единиц бронетехники.
В результате подольские десантники уничтожили танк и 2 боевые бронированные машины противника.
Кроме того, было ликвидировано 20 российских военных, еще 3 получили ранения.