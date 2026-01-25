3 мая 2026, воскресенье, 0:24
Украинские десантники сорвали штурм оккупантов на Покровском направлении

  • 25.01.2026, 23:01
Видео.

Бойцы 46-й отдельной аэромобильной Подольской бригады ДШВ ВСУ сорвали массированный штурм оккупантов на Покровском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в зоне ответственности бригады враг в очередной раз пытался провести штурмовые действия, применив бронированную технику и несколько десятков пехотинцев.

Российские войска попытались атаковать позиции украинских десантников, использовав до четырех единиц бронетехники.

В результате подольские десантники уничтожили танк и 2 боевые бронированные машины противника.

Кроме того, было ликвидировано 20 российских военных, еще 3 получили ранения.

