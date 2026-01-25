Украинские десантники сорвали штурм оккупантов на Покровском направлении 25.01.2026, 23:01

3,312

Видео.

Бойцы 46-й отдельной аэромобильной Подольской бригады ДШВ ВСУ сорвали массированный штурм оккупантов на Покровском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в зоне ответственности бригады враг в очередной раз пытался провести штурмовые действия, применив бронированную технику и несколько десятков пехотинцев.

Российские войска попытались атаковать позиции украинских десантников, использовав до четырех единиц бронетехники.

В результате подольские десантники уничтожили танк и 2 боевые бронированные машины противника.

Кроме того, было ликвидировано 20 российских военных, еще 3 получили ранения.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com