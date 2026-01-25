Вашингтон остался без авиасообщения

США накрыл ледяной шторм «Ферн».

Национальный аэропорт им. Рональда Рейгана в Вашингтоне полностью прекратил полеты из-за снежной бури. Об этом говорится в сообщении воздушной гавани.

Как пишет The New York Times со ссылкой на Смитсоновский институт , все городские музеи и зоопарк закрыты 25 и 26 января из-за непогоды.

До этого США накрыл ледяной шторм «Ферн», один из мощнейших за последние 100 лет. Последствия бури затронули более чем 200 млн жителей. В ряде городов уже произошли блэкауты, в 22 штатах введен режим ЧС, отменено более 10 тыс. рейсов. Президент США Дональд Трамп заявил о готовности экстренных служб к «Ферну».

Несмотря на то, что выпало около 30 см снега, шторм называют «историческим» из-за масштабов нарушений в работе инфраструктуры. Американцы начали скупать товары первой необходимости. Повышенным спросом пользуются также батарейки, консервы и средства гигиены. По прогнозу, метель, снег и ледяной дождь продолжатся до конца месяца.

