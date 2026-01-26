Reuters: Трамп испугался импичмента

Reuters: Трамп испугался импичмента26
- 26.01.2026, 22:04
Республиканцы предупредили администрацию президента США.
Администрация США отказалась от идеи захвата Гренландии из-за возможного риска импичмента президента Дональда Трампа, сообщает Reuters.
С начала января Трамп и представители его команды все чаще обсуждали возможность применения силы в отношении острова. Политики обеих партий выразили обеспокоенность тем, что президент может инициировать военную операцию без согласия Конгресса, по аналогии с венесуэльским сценарием.
О своих опасениях законодатели сообщили государственному секретарю Марко Рубио и другим чиновникам Белого дома. По данным агентства, республиканцы предупредили администрацию, что попытка вторжения в Гренландию может привести к объявлению импичмента президенту.
Ранее Трамп неоднократно подчёркивал, что Гренландия имеет ключевое значение для национальной безопасности США, указывая, что в противном случае контроль над островом могут получить Россия или Китай.
При этом 22 января во время переговоров с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте стороны достигли договоренности о плане по Гренландии, детали которого пока не разглашены.