Под Смолевичами рейсовый автобус с пассажирами столкнулся с лосем 6 26.01.2026, 17:08

Иллюстративное фото

В Смолевичском районе рейсовый автобус врезался в выбежавшего на дорогу лося. Об этом в отделе ГАИ Смолевичского РОВД сообщили smolevichi-24.by.

ДТП произошло в четверг, 22 января. Примерно в 07.00 утра на дороге местного назначения Н-9548 между деревнями Лютка и Кальники произошла авария.

Внезапно на дорогу перед рейсовым автобус выбежал лось. Избежать столкновения водитель не смог. После наезда на лося у автобуса оказалось разбито лобовое стекло. К счастью, водитель и пассажиры не пострадали.

Фото: smolevichi-24.by

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com