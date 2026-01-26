3 мая 2026, воскресенье, 17:46
Под Смолевичами рейсовый автобус с пассажирами столкнулся с лосем

  • 26.01.2026, 17:08
Иллюстративное фото

Фотофакт.

В Смолевичском районе рейсовый автобус врезался в выбежавшего на дорогу лося. Об этом в отделе ГАИ Смолевичского РОВД сообщили smolevichi-24.by.

ДТП произошло в четверг, 22 января. Примерно в 07.00 утра на дороге местного назначения Н-9548 между деревнями Лютка и Кальники произошла авария.

Внезапно на дорогу перед рейсовым автобус выбежал лось. Избежать столкновения водитель не смог. После наезда на лося у автобуса оказалось разбито лобовое стекло. К счастью, водитель и пассажиры не пострадали.

Фото: smolevichi-24.by
