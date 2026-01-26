В Могилевской области погибло более 21 тысячи коров 21 26.01.2026, 17:46

Прокуратура пеняет на дефицит кадров.

В 2025 году в Могилевской области зафиксирована гибель более 21 тысячи голов крупного рогатого скота. Несмотря на общее снижение падежа по сравнению с прошлым годом, в ряде районов ситуация продолжает ухудшаться, сообщили в прокуратуре региона.

По данным ведомства, в сельскохозяйственных организациях области за год погибло свыше 21,2 тысячи коров, что на 19,4% меньше, чем в 2024 году. Вместе с тем рост числа случаев падежа отмечен в пяти из 21 районов.

Основными причинами гибели животных в прокуратуре называют нарушения технологических регламентов содержания и кормления, несвоевременную вакцинацию, а также неэффективное лечение. Отдельно подчёркивается кадровая проблема — нехватка ветеринарных и зоотехнических специалистов в сельхозорганизациях.

По итогам проверок к административной и дисциплинарной ответственности в Могилевской области привлекли более 750 работников, включая 211 руководителей предприятий агропромышленного комплекса и 26 должностных лиц районных исполнительных комитетов. Кроме того, из-за фактов сокрытия падежа возбуждено 64 уголовных дела.

