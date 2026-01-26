закрыть
3 мая 2026, воскресенье, 18:21
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Могилевской области погибло более 21 тысячи коров

21
  • 26.01.2026, 17:46
  • 14,140
В Могилевской области погибло более 21 тысячи коров

Прокуратура пеняет на дефицит кадров.

В 2025 году в Могилевской области зафиксирована гибель более 21 тысячи голов крупного рогатого скота. Несмотря на общее снижение падежа по сравнению с прошлым годом, в ряде районов ситуация продолжает ухудшаться, сообщили в прокуратуре региона.

По данным ведомства, в сельскохозяйственных организациях области за год погибло свыше 21,2 тысячи коров, что на 19,4% меньше, чем в 2024 году. Вместе с тем рост числа случаев падежа отмечен в пяти из 21 районов.

Основными причинами гибели животных в прокуратуре называют нарушения технологических регламентов содержания и кормления, несвоевременную вакцинацию, а также неэффективное лечение. Отдельно подчёркивается кадровая проблема — нехватка ветеринарных и зоотехнических специалистов в сельхозорганизациях.

По итогам проверок к административной и дисциплинарной ответственности в Могилевской области привлекли более 750 работников, включая 211 руководителей предприятий агропромышленного комплекса и 26 должностных лиц районных исполнительных комитетов. Кроме того, из-за фактов сокрытия падежа возбуждено 64 уголовных дела.

Написать комментарий 21

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин
Очень показательные признаки
Очень показательные признаки Юрий Федоренко
КГБ против бормашины
КГБ против бормашины Ирина Халип
Болотный диктатор может открывать купальный сезон
Болотный диктатор может открывать купальный сезон Юрий Федоренко