В Могилевской области погибло более 21 тысячи коров

В Могилевской области погибло более 21 тысячи коров21
- 26.01.2026, 17:46
Прокуратура пеняет на дефицит кадров.
В 2025 году в Могилевской области зафиксирована гибель более 21 тысячи голов крупного рогатого скота. Несмотря на общее снижение падежа по сравнению с прошлым годом, в ряде районов ситуация продолжает ухудшаться, сообщили в прокуратуре региона.
По данным ведомства, в сельскохозяйственных организациях области за год погибло свыше 21,2 тысячи коров, что на 19,4% меньше, чем в 2024 году. Вместе с тем рост числа случаев падежа отмечен в пяти из 21 районов.
Основными причинами гибели животных в прокуратуре называют нарушения технологических регламентов содержания и кормления, несвоевременную вакцинацию, а также неэффективное лечение. Отдельно подчёркивается кадровая проблема — нехватка ветеринарных и зоотехнических специалистов в сельхозорганизациях.
По итогам проверок к административной и дисциплинарной ответственности в Могилевской области привлекли более 750 работников, включая 211 руководителей предприятий агропромышленного комплекса и 26 должностных лиц районных исполнительных комитетов. Кроме того, из-за фактов сокрытия падежа возбуждено 64 уголовных дела.