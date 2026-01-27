Reuters: Союзники снижают зависимость от США 1 27.01.2026, 16:37

Мир движется от попыток убедить Трампа к сотрудничеству без Вашингтона.

Угрозы президента США Дональда Трампа в отношении Гренландии и его последующий отказ от идеи 100%-ных тарифов стали сигналом для так называемых «средних держав» мира. Для таких стран перезагрузка глобализации — с США или без них — теперь выглядит гораздо более реалистичной, чем год назад, пишет агентство Reuters (перевод — сайт Charter97.org).

В 2026 году Трамп перешел от тарифов как инструмента для выражения торговых претензий к использованию их в целях территориального и военного давления. Впервые эта стратегия встретила сопротивление и реальное противодействие, что вынудило президента США отступить.

Тем временем Европа, Канада и другие страны прилагают усилия по либерализации торговли, несмотря на рост протекционизма в Вашингтоне. Канадский премьер Марк Карни на Всемирном экономическом форуме в Давосе подчеркнул: «Когда правила больше не защищают, нужно защищать себя». После недавних переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином Карни столкнулся с новой угрозой Трампа в виде 100%-ных тарифов на канадские товары.

ЕС также активизировал торговые переговоры, завершив 25-летние переговоры с Южноамериканским блоком Меркосур и заключили сделку с Индией по тарифам на автомобили и сталь. Индия, столкнувшись с провалом двусторонних переговоров с США, подписала соглашения с Великобританией и Новой Зеландией.

Эксперты отмечают рост стратегии снижения рисков от зависимости от США. Это включает диверсификацию торговли и финансовых активов, развитие собственных оборонных возможностей и реформы внутри стран. По словам бывшей чиновницы МВФ Энн Крюгер, формируется «глобальная торговая организация» без участия США, объединяющая ЕС, Канаду и участников Транстихоокеанского партнерства, что может нивелировать стратегию «разделяй и властвуй».

По мнению специалистов, мир движется от попыток убедить Трампа к сотрудничеству между «средними державами» для снижения зависимости от США и укрепления влияния на глобальные рынки. Последствия для мировой экономики могут проявляться постепенно, но инвесторам и финансовым рынкам следует внимательно следить за трансформацией глобальной торговли и ролью доллара в новой системе.

