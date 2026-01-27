закрыть
4 мая 2026, понедельник, 17:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Reuters: Союзники снижают зависимость от США

1
  • 27.01.2026, 16:37
  • 2,372
Reuters: Союзники снижают зависимость от США

Мир движется от попыток убедить Трампа к сотрудничеству без Вашингтона.

Угрозы президента США Дональда Трампа в отношении Гренландии и его последующий отказ от идеи 100%-ных тарифов стали сигналом для так называемых «средних держав» мира. Для таких стран перезагрузка глобализации — с США или без них — теперь выглядит гораздо более реалистичной, чем год назад, пишет агентство Reuters (перевод — сайт Charter97.org).

В 2026 году Трамп перешел от тарифов как инструмента для выражения торговых претензий к использованию их в целях территориального и военного давления. Впервые эта стратегия встретила сопротивление и реальное противодействие, что вынудило президента США отступить.

Тем временем Европа, Канада и другие страны прилагают усилия по либерализации торговли, несмотря на рост протекционизма в Вашингтоне. Канадский премьер Марк Карни на Всемирном экономическом форуме в Давосе подчеркнул: «Когда правила больше не защищают, нужно защищать себя». После недавних переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином Карни столкнулся с новой угрозой Трампа в виде 100%-ных тарифов на канадские товары.

ЕС также активизировал торговые переговоры, завершив 25-летние переговоры с Южноамериканским блоком Меркосур и заключили сделку с Индией по тарифам на автомобили и сталь. Индия, столкнувшись с провалом двусторонних переговоров с США, подписала соглашения с Великобританией и Новой Зеландией.

Эксперты отмечают рост стратегии снижения рисков от зависимости от США. Это включает диверсификацию торговли и финансовых активов, развитие собственных оборонных возможностей и реформы внутри стран. По словам бывшей чиновницы МВФ Энн Крюгер, формируется «глобальная торговая организация» без участия США, объединяющая ЕС, Канаду и участников Транстихоокеанского партнерства, что может нивелировать стратегию «разделяй и властвуй».

По мнению специалистов, мир движется от попыток убедить Трампа к сотрудничеству между «средними державами» для снижения зависимости от США и укрепления влияния на глобальные рынки. Последствия для мировой экономики могут проявляться постепенно, но инвесторам и финансовым рынкам следует внимательно следить за трансформацией глобальной торговли и ролью доллара в новой системе.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Бунт «кожугетовцев»
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров
Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин
Очень показательные признаки
Очень показательные признаки Юрий Федоренко
КГБ против бормашины
КГБ против бормашины Ирина Халип