После ДТП пассажирку насмерть сбил микроавтобус

После ДТП пассажирку насмерть сбил микроавтобус11
- 28.01.2026, 12:26
- 11,764
Женщина вышла из поврежденного автомобиля.
ДТП произошло 28 января около 07:30 на 34-м км трассы Р23 (Минск — Микашевичи) в Узденском районе. Как сообщает ГАИ Минской области, водитель 1963 года рождения ехал за рулем Nissan в крайней правой полосе в направлении столицы и столкнулся с попутным УАЗ под управлением водителя 1950 года рождения. После этого Nissan отбросило на разделительное ограждение.
— Водитель и пассажиры автомобиля Nissan вышли из машины. На одну из пассажирок, женщину 1964 года рождения, наехал микроавтобус MAZ под управлением водителя 1978 года рождения, — рассказала Госавтоинспекция.