закрыть
5 мая 2026, вторник, 13:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

После ДТП пассажирку насмерть сбил микроавтобус

11
  • 28.01.2026, 12:26
  • 11,764
После ДТП пассажирку насмерть сбил микроавтобус

Женщина вышла из поврежденного автомобиля.

ДТП произошло 28 января около 07:30 на 34-м км трассы Р23 (Минск — Микашевичи) в Узденском районе. Как сообщает ГАИ Минской области, водитель 1963 года рождения ехал за рулем Nissan в крайней правой полосе в направлении столицы и столкнулся с попутным УАЗ под управлением водителя 1950 года рождения. После этого Nissan отбросило на разделительное ограждение.

— Водитель и пассажиры автомобиля Nissan вышли из машины. На одну из пассажирок, женщину 1964 года рождения, наехал микроавтобус MAZ под управлением водителя 1978 года рождения, — рассказала Госавтоинспекция.

Написать комментарий 11

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последний парад Путина
Последний парад Путина Игорь Эйдман
Важное свидетельство
Важное свидетельство Леонид Невзлин
Бунт «кожугетовцев»
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров
Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин