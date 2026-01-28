После ДТП пассажирку насмерть сбил микроавтобус 11 28.01.2026, 12:26

Женщина вышла из поврежденного автомобиля.

ДТП произошло 28 января около 07:30 на 34-м км трассы Р23 (Минск — Микашевичи) в Узденском районе. Как сообщает ГАИ Минской области, водитель 1963 года рождения ехал за рулем Nissan в крайней правой полосе в направлении столицы и столкнулся с попутным УАЗ под управлением водителя 1950 года рождения. После этого Nissan отбросило на разделительное ограждение.

— Водитель и пассажиры автомобиля Nissan вышли из машины. На одну из пассажирок, женщину 1964 года рождения, наехал микроавтобус MAZ под управлением водителя 1978 года рождения, — рассказала Госавтоинспекция.

