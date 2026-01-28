Минчанка продала квартиру и осталась без денег 18 28.01.2026, 13:34

иллюстративное фото

В Беларуси вновь сработала «схема Долиной».

История началась в начале декабря прошлого года. 76-летней минчанке позвонил неизвестный мужчина и под предлогом замены домофона выманил код из СМС-сообщения. Пенсионерка продиктовала цифры, и с этого момента началась цепочка обмана. Подробности сообщает Следственный комитет.

Спустя время с женщиной связалась якобы сотрудница банка. Она предостерегла, что мошенники оформили на ее имя кредит под залог квартиры. Чтобы обезопасить имущество, необходимо выполнить указания сотрудника кредитного отдела ДФР.

Его звонок не заставил себя долго ждать. Злоумышленник убедил потерпевшую продать недвижимость — будто бы это необходимо для ее сохранности. Он пообещал, что позже договор аннулируют и жилье вернется в ее собственность. Весь этот «спектакль» длился полтора месяца.

В январе пенсионерка таки продала квартиру за $63 000. Деньги она благополучно отдала мошенникам.

Интересно, что на следующий день к женщине пришел настоящий сотрудник милиции и спросил, не вела ли она общения с мошенниками и не передавала ли деньги, однако запуганная пенсионерка все отрицала. После жертва сообщила о визите участкового псевдоправоохранителю и получила четкие инструкции: никому ничего не рассказывать и удалить все сообщения.

Обман вскрылся, когда спустя время потерпевшая разговаривала с сестрой и обмолвилась о «спецоперации», тогда взволнованная родственница сообщила о произошедшем сыну женщины. Он обратился в милицию.

В СК возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 209 (мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере) Уголовного кодекса РБ. Причастных ищут.

