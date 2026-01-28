5 мая 2026, вторник, 13:58
Группировка армии РФ под Купянском полностью отрезана

  • 28.01.2026, 13:39
ВСУ закрепили тактический успех.

Украинские военные изолировали подразделения противника в Купянске и обеспечили себе более выгодное положение вокруг города, рассказал военный с позывным «Алекс».

Силы обороны Украины успешно отрезали группировку армии РФ к северу от Купянска в Харьковской области. Об этом заявил старший лейтенант ВСУ с позывным «Алекс».

«Купянское направление может немного передохнуть, но не полностью. Действительно, подразделения СОУ провели довольно удачную операцию по отрезанию группировки российских оккупационных войск (РОВ) к северу от города, тем самым изолировав подразделения противника в Купянске и обеспечив более выгодное положение вокруг города», — отметил он.

По словам военного, продолжаются действия по зачистке города, и это дело будет достаточно долгим, по аналогии с Добропольским направлением, когда села могут зачищаться месяцами, хотя на это необходим колоссальный ресурс, в случае Купянским — тем более.

«Куда хуже ситуация на выступе в районе Купянска-Узлового, где россияне активно контролируют переправу через Оскол и всю территорию по левому берегу. Логистика туда существенно усложнилась, враг усилил направление профильными подразделениями ударных БПЛА», — рассказал «Алекс».

