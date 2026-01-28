5 мая 2026, вторник, 14:40
Журналисты указали на паранойю Кремля

1
  • 28.01.2026, 13:51
  • 5,552
Путин боится простых россиян.

Россиян, которых ранее допускали до участия в церемонии возложения Путиным цветов к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище, в этот раз не оказалось на хронике Кремля. В прошлом году их отодвинули от российского правителя, заметило «Агентство».

Видео традиционного возложения цветов в день окончания блокады Ленинграда на кладбище в Санкт-Петербурге опубликовал Кремль. На нем видно, что в этот раз у церемонии не было зрителей: в ней участвовали только военные и чиновники.

Зрителей отодвинули подальше от президента в прошлом году. Если в 2024 году во время возложения цветов Путиным они стояли на боковой дорожке центральной аллеи, то в 2025 году их переместили на одну из аллей между братскими могилами. Таким образом, расстояние между президентом и людьми за год увеличилось более, чем в три раза — примерно с 10 метров до 35.

На кадрах, где диктатор проходит по центральной аллее, также не видно зрителей. В прошлом году Путин, проходя по аллее, махал им рукой.

Последний парад Путина
Важное свидетельство
Бунт «кожугетовцев»
Ждать осталось недолго
