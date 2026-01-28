5 мая 2026, вторник, 14:40
ISW: Герасимов месяцами врет

  28.01.2026, 14:15
Валерий Герасимов

Американские аналитики привели цифры.

Очевидно ложное заявление главы российского Генштаба Валерия Герасимова о якобы захвате поселка Купянск-Узловой является новым примером того, как Россия врет и преувеличивает свои достижения на поле боя, чтобы подтолкнуть Украину и Запад к принятию требований, которые оккупанты не могут реализовать военным путем, констатирует Институт изучения войны.

Об этом идет речь в новом отчете ISW.

Аналитики отреагировали на заявления Герасимова о «достижениях» российской группировки войск Запад, которую он 27 января посетил с «инспекцией» и заслушал доклады командующего, российского генерал-полковника Сергея Кузовлева.

Герасимов утверждал, что российские войска якобы захватили Купянск-Узловой и наступают в направлении Ковшаровки и Глушковки (Харьковская область). Это заявление быстро опровергла Украина, заявив, что Силы обороны полностью контролируют Купянск-Узловой.

ISW также не обнаружил никаких доказательств российского присутствия в Купянске-Узловом — только признаки недавних российских инфильтрационных миссий на подступах к городу. Причем эти попытки инфильтраций фиксировались на расстоянии примерно в 3,5 км от северной границы населенного пункта и примерно в 8,5 км от восточной границы Купянска-Узлового.

Аналитики Института изучения войны подчеркивают, что российское военное командование продолжает демонстративно врать и преувеличивать российские достижения на поле боя, чтобы «подтолкнуть Украину и Запад к принятию требований, которые Россия до сих пор не может воплотить военным путем».

В частности Герасимов утверждал, что с 1 января оккупанты захватили 17 населенных пунктов и более 500 кв. км территории Украины. Однако ISW зафиксировал, что россияне продвинулись (или закрепились после инфильтрационных миссий) лишь на 265,45 кв. км между 1 и 27 января.

Кроме того, Герасимов заявил, что российская группировка войск Днепр якобы продвинулась на расстояние до 12−14 километров от южной и юго-восточной окраин города Запорожье. Тогда как ISW оценивает, что войска РФ продвинулись лишь на расстояние примерно 18 км к югу от города.

Аналитики ISW добавляют, что Минобороны России месяцами врало о масштабах российских продвижений, что неоднократно провоцировало критику даже со стороны провоенных российских «военкоров». В течение последних недель российские чиновники также неоднократно заявляли о завышенных масштабах продвижений оккупационной армии РФ на фронте — в частности Владимир Путин несколько раз заявлял о захвате Купянска.

