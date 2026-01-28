У белорусско-литовской границы заметили стадо голодных кабанов
- 28.01.2026, 14:26
Животных зафиксировали камеры погранслужбы Литвы.
Погранзастава в Варенском районе неподалеку от границы с Беларусью зафиксировала стадо из 12 диких кабанов, сообщает Служба охраны государственной границы Литвы.
Видео, снятое системой видеонаблюдения 27 января, показывает, как дикие кабаны прошли вдоль границы примерно в 300 м возле деревни Даржинеляй и затем вернулись в лес.
В этом месте с литовской стороны установлен физический барьер — забор с колючей проволокой, который используется для противодействия нелегальным мигрантам, пишет Delfi.lt.