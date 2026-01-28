закрыть
5 мая 2026, вторник, 14:41
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

У белорусско-литовской границы заметили стадо голодных кабанов

7
  • 28.01.2026, 14:26
  • 4,500
У белорусско-литовской границы заметили стадо голодных кабанов

Животных зафиксировали камеры погранслужбы Литвы.

Погранзастава в Варенском районе неподалеку от границы с Беларусью зафиксировала стадо из 12 диких кабанов, сообщает Служба охраны государственной границы Литвы.

Видео, снятое системой видеонаблюдения 27 января, показывает, как дикие кабаны прошли вдоль границы примерно в 300 м возле деревни Даржинеляй и затем вернулись в лес.

В этом месте с литовской стороны установлен физический барьер — забор с колючей проволокой, который используется для противодействия нелегальным мигрантам, пишет Delfi.lt.

Написать комментарий 7

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последний парад Путина
Последний парад Путина Игорь Эйдман
Важное свидетельство
Важное свидетельство Леонид Невзлин
Бунт «кожугетовцев»
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров
Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин