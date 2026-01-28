«Лукашенко не на что надеяться» 12 28.01.2026, 18:23

Диктатору стоит забыть о порте в Клайпеде.

Политический аналитик Центра анализа европейской политики Екатерина Глод считает, что Европа будет вводить новые санкции против режима Лукашенко. Об этом она заявила в интервью «Обычному утру»:

— Европа не собирается налаживать диалог с Лукашенко, и пока не будут остановлены репрессии — ему не на что надеяться. Восстановление путей через Литву, доступ к клайпедскому порту, чтобы продавать калий — на сегодня это нереально.

Есть как раз четкое разделение и понимание между тем, что делают Штаты по поводу выпуска политзаключенных, и Европой. США не давят на ЕС, чтобы европейцы начали переговоры с Лукашенко.

Идет четкий двойной трек, чтобы Европа продолжала свои санкции — и она их продолжает и будет вводить новые, пока не прекратятся репрессии в Беларуси. А американцы работают, чтобы освободить политзаключенных.

