«Лукашенко не на что надеяться»12
- 28.01.2026, 18:23
Диктатору стоит забыть о порте в Клайпеде.
Политический аналитик Центра анализа европейской политики Екатерина Глод считает, что Европа будет вводить новые санкции против режима Лукашенко. Об этом она заявила в интервью «Обычному утру»:
— Европа не собирается налаживать диалог с Лукашенко, и пока не будут остановлены репрессии — ему не на что надеяться. Восстановление путей через Литву, доступ к клайпедскому порту, чтобы продавать калий — на сегодня это нереально.
Есть как раз четкое разделение и понимание между тем, что делают Штаты по поводу выпуска политзаключенных, и Европой. США не давят на ЕС, чтобы европейцы начали переговоры с Лукашенко.
Идет четкий двойной трек, чтобы Европа продолжала свои санкции — и она их продолжает и будет вводить новые, пока не прекратятся репрессии в Беларуси. А американцы работают, чтобы освободить политзаключенных.