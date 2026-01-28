5 мая 2026, вторник, 15:31
Разведка Украины разоблачила более 60 судов «теневого флота» Путина

  28.01.2026, 15:14
Танкеры перевозили подсанкционную нефть России, Ирана и Венесуэлы.

Главное управление разведки Минобороны Украины разоблачило 66 кораблей-фигурантов «теневого флота» России, Ирана и Венесуэлы, которые перевозят подсанкционную нефть.

Об этом сообщает Telegram ГУР.

ГУР в разделе «Морские суда» портала War&Sanctions обнародовало данные судов «теневого флота» России, Ирана и Венесуэлы, а также судов, вовлеченных в похищении украинского зерна и нарушении государственной границы Украины.

В частности, военная разведка Украины раскрыла деятельность танкеров из сети группы компаний Cymare Shipmanagement Ltd (Кипр) и Cymare Navigation FZC (ОАЭ).

Отмечается, что с 2023 года и до сих пор танкерный флот группы компаний Cymare Shipmanagement Ltd (Кипр) и Cymare Navigation FZC (ОАЭ) беспрепятственно обеспечивает Россию нефтедолларами для продолжения войны против Украины, прикрываясь регистрацией компаний в государствах — членах Европейского Союза.

Топ-менеджер этой группы — Nikolay Spichenok, гражданин Великобритании, на протяжении длительного времени работал и продолжает работать на руководящих должностях в крупнейшей государственной судоходной компании РФ — ПАО «Совкомфлот», а также в связанных с ней структурах.

«Совкомфлот», который находится под санкциями большинства стран санкционной коалиции, обеспечивает транспортировку российской нефти, нефтепродуктов и сжиженного газа, сотрудничая с ведущими российскими нефтегазовыми компаниями и трейдерами.

Сейчас танкеры «Совкомфлота», в частности привлеченные к перевозке нефти и нефтепродуктов из/в Венесуэлу, массово меняют флаги на российские, фактически подтверждая свою вовлеченность в обслуживание военных и экономических интересов государства-агрессора.

Ранее такие суда «теневого флота» ходили под флагами третьих стран во избежание санкций западных государств.

Эта тенденция прямо соответствует положениям Морской доктрины РФ, которая предусматривает:

расширение гражданского флота под флагом РФ и использование его для обеспечения «национальных интересов» в Мировом океане;

усиление мобилизационной готовности в морской сфере;

интеграцию заранее подготовленных гражданских судов и экипажей в состав вооруженных сил РФ в военное время.

ГУР призвало капитанов и экипажей судов «теневого флота» избегать сотрудничества с теневыми компаниями-операторами судов.

«Недобросовестные операторы «теневого флота» исчезают первыми, как только судно попадает под внимание правоохранительных органов, оставляя моряков один на один с правовыми, финансовыми и гуманитарными последствиями преступления», — отметили в разведке.

