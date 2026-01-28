5 мая 2026, вторник, 16:06
Daily Mail: Дни Путина сочтены

  • 28.01.2026, 15:41
Как и когда уйдет глава Кремля.

73-летний глава Кремля Владимир Путин достиг того времени, когда российские лидеры обычно умирают. Однако пока он жив, и аналитики называют самые разные версии того, как может лишиться безграничной власти самый долгоправящий лидер РФ.

В частности, доктор Джон Кеннеди, руководитель программы по России и Евразии в RAND Europe, назвал несколько вероятных сценариев того, как уйдет Путин. Свое видение он озвучил в беседе с Daily Mail.

Ведущий эксперт по России считает, что это может произойти раньше, чем многие ожидают. В качестве вероятности такого развития событий Кеннеди называет информацию о том, что Путин ищет альтернативные методы лечения нераскрытых проблем со здоровьем.

Самым вероятным вариантом он называет смерть Путина у власти, учитывая, что политик построил систему, в основе которой лежит полная лояльность. Кеннеди предполагает, что назначение Путиным союзников на все ключевые позиции власти в сочетании с жестоким подавлением инакомыслия – гарантия его пожизненного президентства.

«Он продвигает своих друзей. Все кадры вокруг Путина — бывшие коллеги. Он полностью сосредоточил власть вокруг себя, и это только усилилось после полномасштабного вторжения в Украину. После смерти Алексея Навального мы не видели всплеска каких-либо народных движений против него на партийном или региональном уровне. Очень трудно предвидеть его свержение, если обстоятельства не изменятся», – констатирует эксперт.

Когда его не станет, очень вероятна стремительная перестановка кадров, которым придется объединиться и бороться за власть.

Насильственный вариант устранения российского диктатора эксперт оценивает, как маловероятный даже несмотря на огромное количество сограждан, погибших в войне против Украины, которую он развязал.

Вместе с тем Кеннеди не исключает вероятность покушения, причем не со стороны правящей элиты Москвы. Он предполагает, что восстать способны региональные фракции, которые больше всего пострадали от войны в Украине.

Американец подчеркивает, что большая часть российской армии состоит из призывников, набранных из бедных сельскохозяйственных регионов страны, которые исторически сопротивлялись контролю Москвы, а в Чечне в 1990-х и 2000-х годах велись две жестокие войны за независимость.

Гость редакции указывает на очевидный факт: существует действительно значительная разница между жизнью в Москве и жизнью в различных регионах России:

«Мы знаем, что многие регионы России бедны, и их перспективы выглядят не слишком радужными. Со временем, особенно с перенаправлением ресурсов на военные нужды, возникает ситуация, которая позволяет недовольству накапливаться и в какой-то момент выйти на первый план… может произойти покушение, и оно может иметь региональный характер».

Путин, возможно, понимает это и потому одержим собственной безопасностью.

«Он все реже появляется на публике. Возможно, это связано с его болезнью, усталостью или паранойей — или сочетанием всех трех факторов. Однако, насколько нам известно, он очень надежный президент. Службы безопасности и армия заинтересованы в его защите», – продолжает Кеннеди.

Несмотря на все предпринимаемые меры безопасности, покушение не исключено во время его поездки по регионам:

«Считаю ли я этот сценарий вероятным? Он не менее вероятен, чем любой другой. Вполне возможно, что у кого-то, учитывая ситуацию в Украине, достаточно оснований для желания его убить».

Исходя из всего выше сказанного, Кеннеди утверждает, что «дни Путина сочтены». Он предупреждает Запад о хаосе, который может последовать за его смертью, и назревших переменах.

«Независимо от того, будут ли это перемены, инициированные его окружением, или демократическое восстание, или военный переворот, необходимо планировать все эти варианты развития событий», – подчеркнул эксперт.

