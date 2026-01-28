Власти Гомельщины из-за непогоды отменили школьные автобусы 6 28.01.2026, 15:50

Учебные занятия при этом отменять не стали.

Непогода в Беларуси внесла свои коррективы не только в дорожное движение и работу коммунальных служб и энергетиков, но даже в образовательный процесс. Так, в Гомельской области, где ещё накануне был объявлен план «Погода» из-за гололеда, в десятках районов пришлось отменить школьные автобусы. А вот сами занятия в школах, увы, не отменили.

В пресс-службе Гомельского облисполкома сообщили , что во вторник, 27 января, централизованный подвоз детей в школу отменили в 12 районах области. В среду, 28 января, школьные автобусы не ходили в семи районах области. Решение об отмене подвоза, напомним, принимают местные исполнительные и распорядительные органы в каждом районе отдельно.

Причиной отмены школьных автобусов назвали «ухудшение погодных условий». А вот оснований для отмены самих занятий местные власти не нашли.

«С учетом санитарных норм основания для отмены учебных занятий в учреждениях образования отсутствуют», - заявили в исполкоме, не уточнив, как именно дети из удалённых деревень и поселков должны самостоятельно добираться в таких непростых условиях на занятия и поставят ли им прогул, если они пропустят школу, не найдя альтернативы школьному автобусу.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com