закрыть
5 мая 2026, вторник, 16:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Власти Гомельщины из-за непогоды отменили школьные автобусы

6
  • 28.01.2026, 15:50
  • 3,232
Власти Гомельщины из-за непогоды отменили школьные автобусы

Учебные занятия при этом отменять не стали.

Непогода в Беларуси внесла свои коррективы не только в дорожное движение и работу коммунальных служб и энергетиков, но даже в образовательный процесс. Так, в Гомельской области, где ещё накануне был объявлен план «Погода» из-за гололеда, в десятках районов пришлось отменить школьные автобусы. А вот сами занятия в школах, увы, не отменили.

В пресс-службе Гомельского облисполкома сообщили , что во вторник, 27 января, централизованный подвоз детей в школу отменили в 12 районах области. В среду, 28 января, школьные автобусы не ходили в семи районах области. Решение об отмене подвоза, напомним, принимают местные исполнительные и распорядительные органы в каждом районе отдельно.

Причиной отмены школьных автобусов назвали «ухудшение погодных условий». А вот оснований для отмены самих занятий местные власти не нашли.

«С учетом санитарных норм основания для отмены учебных занятий в учреждениях образования отсутствуют», - заявили в исполкоме, не уточнив, как именно дети из удалённых деревень и поселков должны самостоятельно добираться в таких непростых условиях на занятия и поставят ли им прогул, если они пропустят школу, не найдя альтернативы школьному автобусу.

Написать комментарий 6

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последний парад Путина
Последний парад Путина Игорь Эйдман
Важное свидетельство
Важное свидетельство Леонид Невзлин
Бунт «кожугетовцев»
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров
Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин