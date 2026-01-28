В оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы 1 28.01.2026, 15:55

3,568

Очевидцы сообщают о дыме в районе порта и нефтебазы.

В среду, 28 января, в оккупированной Феодосии (Крым) прогремели взрывы. Впоследствии в небо поднялся столб дыма.

Под атакой, вероятно, оказался морской порт. Об этом сообщают Telegram-канал «Крымский ветер».

Что известно

По информации очевидцев, после взрывов в районе порта виднелся белый дым, а над Феодосийской нефтебазой поднимался дым темно-серого цвета. В городе временно прекратили занятия в школах. По неподтвержденным данным, один из дронов, который российской ПВО не удалось сбить, упал вблизи торгового порта.

В то же время российские власти не объявляли воздушную тревогу, а жители в местных чатах жалуются на отсутствие доступа к укрытиям и перебои с интернет-связью.

Жители города также сообщают, что в районе порта работала крупнокалиберная зенитная установка, после чего появилась информация о двух вероятных попаданиях, однако данные нуждаются в подтверждении. Российские власти ситуацию не комментируют.

В то же время в Минобороны РФ заявили о якобы сбитии 28 беспилотников над Крымом, не уточнив какое количество дронов перехватить не удалось.

Впоследствии, по сообщениям местных подписчиков, в Феодосию прибыло военное руководство для оценки последствий атаки. Вертолет Ми-8 приземлился на территории воинской части вблизи автовокзала и стадиона имени Шайдерова.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com