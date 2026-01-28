Российская военная экономика напоминает финансовую пирамиду 3 28.01.2026, 16:18

Страна останется без производства и без рабочих рук после войны.

Экономика России в условиях войны все больше напоминает финансовую пирамиду. Она выглядит стабильной только пока продолжаются боевые действия. После окончания войны Москва может остаться с деньгами, но без товаров, с ослабленным производством и недостатком рабочей силы, пишет Visegrad Insight (перевод — сайт Charter97.org).

Полномасштабное вторжение в Украину стало неожиданным источником дохода для части российского населения. До февраля 2022 года многие регионы страны десятилетиями находились в бедности. Доходы от экспорта нефти и других сырьевых ресурсов шли главным образом олигархам и частично улучшали жизнь жителей Москвы и Санкт-Петербурга, но не всей страны. В остальной России царили застой и нищета.

После начала войны участие в военной службе принесло семьям рекордные выплаты. Первоначальный разовый доход солдат — от 400 000 до 700 000 рублей (4,400–7,700 евро) — превышал половину годовой зарплаты при среднем месячном окладе около 73 000 рублей (795 евро по состоянию на январь 2026 года). Общая сумма выплат за участие в боевых действиях в Украине теперь оценивается в 27,5 млрд евро — в три раза выше средних доходов россиян.

В беднейших регионах участие в войне может увеличить доход семей на 400–600%. Такая структура временно поддерживает экономическую стабильность, но полностью зависит от продолжающихся боевых действий и массовой мобилизации. После их завершения страна столкнется с серьезными проблемами: нехваткой рабочих рук, падением производства и дефицитом товаров, что ставит под угрозу долгосрочную устойчивость экономики.

Россия сегодня живет в финансовой иллюзии. Война питает пирамиду, которая развалится, как только прекратятся выплаты и мобилизация.

