закрыть
5 мая 2026, вторник, 16:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Российская военная экономика напоминает финансовую пирамиду

3
  • 28.01.2026, 16:18
  • 6,422
Российская военная экономика напоминает финансовую пирамиду

Страна останется без производства и без рабочих рук после войны.

Экономика России в условиях войны все больше напоминает финансовую пирамиду. Она выглядит стабильной только пока продолжаются боевые действия. После окончания войны Москва может остаться с деньгами, но без товаров, с ослабленным производством и недостатком рабочей силы, пишет Visegrad Insight (перевод — сайт Charter97.org).

Полномасштабное вторжение в Украину стало неожиданным источником дохода для части российского населения. До февраля 2022 года многие регионы страны десятилетиями находились в бедности. Доходы от экспорта нефти и других сырьевых ресурсов шли главным образом олигархам и частично улучшали жизнь жителей Москвы и Санкт-Петербурга, но не всей страны. В остальной России царили застой и нищета.

После начала войны участие в военной службе принесло семьям рекордные выплаты. Первоначальный разовый доход солдат — от 400 000 до 700 000 рублей (4,400–7,700 евро) — превышал половину годовой зарплаты при среднем месячном окладе около 73 000 рублей (795 евро по состоянию на январь 2026 года). Общая сумма выплат за участие в боевых действиях в Украине теперь оценивается в 27,5 млрд евро — в три раза выше средних доходов россиян.

В беднейших регионах участие в войне может увеличить доход семей на 400–600%. Такая структура временно поддерживает экономическую стабильность, но полностью зависит от продолжающихся боевых действий и массовой мобилизации. После их завершения страна столкнется с серьезными проблемами: нехваткой рабочих рук, падением производства и дефицитом товаров, что ставит под угрозу долгосрочную устойчивость экономики.

Россия сегодня живет в финансовой иллюзии. Война питает пирамиду, которая развалится, как только прекратятся выплаты и мобилизация.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последний парад Путина
Последний парад Путина Игорь Эйдман
Важное свидетельство
Важное свидетельство Леонид Невзлин
Бунт «кожугетовцев»
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров
Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин