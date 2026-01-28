В Витебске на продажу выставили часть железнодорожного вокзала 28.01.2026, 16:44

На торги попало трехэтажное административное здание.

В Витебске выставили на торги административный корпус железнодорожного вокзала. Объект продается на площадке «БУТБ-Имущество», а его начальная стоимость составляет около 8,2 миллиона рублей, пишет Office Life.

Речь идет о трехэтажном кирпичном здании, построенном в 1960 году. Его общая площадь — около 2,7 тысячи квадратных метров. Помещение полностью обеспечено инженерными коммуникациями: есть электричество, отопление, водоснабжение, телефонная связь и вентиляция.

Помимо самого здания, покупателю предлагают в аренду земельный участок площадью 0,2706 гектара. При этом аренда будет оформлена без аукциона и без платы за право пользования землей, а срок определят уже при подписании договора. Целевое назначение участка — строительство и обслуживание административных зданий и сооружений.

Кстати, в ноябре прошлого года этот же объект уже выставляли на продажу на другой аукционной площадке — GosTorg. Правда, тогда цену не называли, так как организаторы хотели только оценить заинтересованность потенциальных покупателей.

