5 мая 2026, вторник, 20:39
Индекс S&P 500 обновил исторический рекорд

  • 28.01.2026, 19:52
На фоне ослабления опасений по Гренландии.

В среду, 28 января, индекс S&P 500 прибавил 0,34% и на максимуме достиг 7002,52 пункта — это новый рекорд. Выше круглой отметки 7000 пунктов бенчмарк поднялся впервые в истории. Как отмечает Financial Times, рост произошел на фоне восстановления акций после распродажи, вызванной кризисом из-за Гренландии, и инвесторы вновь обратили свое внимание на корпоративные доходы.

Индекс NASDAQ Composite в среду вырос на 0,71% и на максимуме достиг 23 988,27 пункта. Индекс Dow Jones Industrial Average прибавил 0,29% и на максимуме поднимался до 49 150,34 пункта.

«S&P 500 только что впервые в истории достиг отметки 7000. АМЕРИКА ВЕРНУЛАСЬ!!!», — написал президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social.

Инвесторы вновь обратили внимание на сезон отчетности, который, как прогнозируют аналитики, будет сильным. На текущей неделе крупные технологические компании Microsoft, Tesla, Apple и Meta (ее деятельность признана в России экстремистской и запрещена) опубликуют свои финансовые результаты.

