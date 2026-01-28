Токаев: Через Казахстан «отмыли» почти $14 млрд из сопредельной страны 10 28.01.2026, 20:13

8,222

СМИ пишут о России.

В прошлом году через банк Казахстана из сопредельной страны «перегнали» около $14 млрд в другие страны. Об этом 28 января на совещании, посвященном борьбе с финансовыми преступлениями, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, его цитирует КазТАГ.

«Председатель [Агентства по финансовому мониторингу Жанат] Элиманов недавно доложил мне о действиях одного из казахстанских банков, через который из сопредельной страны в 2025 году «перегнали» более 7 трлн тенге (более $13,89 млрд по курсу Нацбанка Казахстана) в другие страны», – рассказал Токаев.

Он отметил, что «с точки зрения закона, экономики, даже политики», это – «возмутительный факт».

«К сожалению, подобного рода фактов, касающихся мошеннических финансовых схем, по-прежнему немало», – признал Токаев.

О какой именно стране идет речь, президент Казахстана не указал. The Moscow Times пишет, что Токаев в своем выступлении недвусмысленно намекал на страну-агрессора РФ.

Заявление президента Казахстана прозвучало на фоне ужесточения финансового контроля в сентябре прошлого года в отношении россиян, дистанционно оформивших банковские карты в этой стране.

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана сообщало, что в 2024 году более 90% владельцев карт, использовавшихся для отмывания преступных доходов, являлись нерезидентами. Так, за год было зафиксировано 6,2 тыс. случаев использования «дроп-карт» на сумму 24 млрд тенге (свыше $47 млн).

Массовое дистанционное оформление карт казахстанских банков россиянами началось после введения санкций против РФ, указало The Moscow Times.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com