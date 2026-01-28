закрыть
5 мая 2026, вторник, 20:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Токаев: Через Казахстан «отмыли» почти $14 млрд из сопредельной страны

10
  • 28.01.2026, 20:13
  • 8,222
Токаев: Через Казахстан «отмыли» почти $14 млрд из сопредельной страны

СМИ пишут о России.

В прошлом году через банк Казахстана из сопредельной страны «перегнали» около $14 млрд в другие страны. Об этом 28 января на совещании, посвященном борьбе с финансовыми преступлениями, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, его цитирует КазТАГ.

«Председатель [Агентства по финансовому мониторингу Жанат] Элиманов недавно доложил мне о действиях одного из казахстанских банков, через который из сопредельной страны в 2025 году «перегнали» более 7 трлн тенге (более $13,89 млрд по курсу Нацбанка Казахстана) в другие страны», – рассказал Токаев.

Он отметил, что «с точки зрения закона, экономики, даже политики», это – «возмутительный факт».

«К сожалению, подобного рода фактов, касающихся мошеннических финансовых схем, по-прежнему немало», – признал Токаев.

О какой именно стране идет речь, президент Казахстана не указал. The Moscow Times пишет, что Токаев в своем выступлении недвусмысленно намекал на страну-агрессора РФ.

Заявление президента Казахстана прозвучало на фоне ужесточения финансового контроля в сентябре прошлого года в отношении россиян, дистанционно оформивших банковские карты в этой стране.

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана сообщало, что в 2024 году более 90% владельцев карт, использовавшихся для отмывания преступных доходов, являлись нерезидентами. Так, за год было зафиксировано 6,2 тыс. случаев использования «дроп-карт» на сумму 24 млрд тенге (свыше $47 млн).

Массовое дистанционное оформление карт казахстанских банков россиянами началось после введения санкций против РФ, указало The Moscow Times.

Написать комментарий 10

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последний парад Путина
Последний парад Путина Игорь Эйдман
Важное свидетельство
Важное свидетельство Леонид Невзлин
Бунт «кожугетовцев»
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров
Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин