Токаев: Через Казахстан «отмыли» почти $14 млрд из сопредельной страны

Токаев: Через Казахстан «отмыли» почти $14 млрд из сопредельной страны10
- 28.01.2026, 20:13
- 8,222
СМИ пишут о России.
В прошлом году через банк Казахстана из сопредельной страны «перегнали» около $14 млрд в другие страны. Об этом 28 января на совещании, посвященном борьбе с финансовыми преступлениями, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, его цитирует КазТАГ.
«Председатель [Агентства по финансовому мониторингу Жанат] Элиманов недавно доложил мне о действиях одного из казахстанских банков, через который из сопредельной страны в 2025 году «перегнали» более 7 трлн тенге (более $13,89 млрд по курсу Нацбанка Казахстана) в другие страны», – рассказал Токаев.
Он отметил, что «с точки зрения закона, экономики, даже политики», это – «возмутительный факт».
«К сожалению, подобного рода фактов, касающихся мошеннических финансовых схем, по-прежнему немало», – признал Токаев.
О какой именно стране идет речь, президент Казахстана не указал. The Moscow Times пишет, что Токаев в своем выступлении недвусмысленно намекал на страну-агрессора РФ.
Заявление президента Казахстана прозвучало на фоне ужесточения финансового контроля в сентябре прошлого года в отношении россиян, дистанционно оформивших банковские карты в этой стране.
Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана сообщало, что в 2024 году более 90% владельцев карт, использовавшихся для отмывания преступных доходов, являлись нерезидентами. Так, за год было зафиксировано 6,2 тыс. случаев использования «дроп-карт» на сумму 24 млрд тенге (свыше $47 млн).
Массовое дистанционное оформление карт казахстанских банков россиянами началось после введения санкций против РФ, указало The Moscow Times.