России нужна нефть почти по $100 за баррель, чтобы сбалансировать бюджет 4 28.01.2026, 21:21

В январе Urals в среднем продавали за рубеж по $35-38.

Цена нефти, которая позволила бы правительству покрыть доходами все расходы и получить бездефицитный бюджет, по итогам 2025 года составила $93 за баррель, подсчитали аналитики Альфа-банка.

По сравнению с 2024 годом балансирующая бюджет цена увеличилась на $4, по сравнению с с 2023-м — на $7, а относительно довоенного 2021-го — на $21. В результате этот показатель приблизился к рекордным уровням начала 2010-х гг, когда для баланса бюджету требовалась цена барреля около $100 и выше, передает The Moscow Times.

В конце 2010-х правительство сводило концы с концами в бюджете при нефти по $49. Текущие уровни балансирующей цены говорят о том, что у бюджета «сохраняется повышенная чувствительность к ценам на нефть», пишут аналитики Альфа-банка. Для сравнения: в начале 2000-х бюджету требовалось всего $18-25 за баррель, чтобы все собранные налоги покрывали все расходы.

В бюджет-2026 Минфин РФ заложил среднюю цену барреля Urals на уровне $59 и дефицит в размере 3,8 трлн рублей. По итогам прошлого года дыра в казне достигла 5,7 трлн рублей, а в относительном выражении — 2,6% ВВП — установила рекорд с 2020 года.

Нефтегазовые доходы упали на 24% за год (до 8,4 трлн рублей) вместе с ценой российской нефти, которая в конце года обвалилась ниже $40 за баррель после введения американских санкции против «Роснефти» и «Лукойла». В январе, по данным Bloomberg, Urals в среднем продавали за рубеж по $35-38. Это в 1,7 раза ниже, чем заложено в бюджет-2026, и в 2,6 раза меньше уровня, балансирующего казну.

Высокий показатель цены на нефть, балансирующей бюджет, в сочетании с ускоренным ростом расходов бюджета говорят о том, что Минфину может не уложиться в программу привлечения долга для покрытия дефицита, предупреждает Альфа-банк. По плану правительство намерено разместить гособлигации на 5,5 трлн рублей, а за три года — нарастить долг на 15 трлн рублей.

Нефтегазовые доходы российского бюджета в 2026 году могут оказаться «намного ниже» запланированного уровня, предупредил на прошлой неделе финансов Владимир Колычев. По его словам, причина — в ценах на российскую нефть, которые пока «сохраняются на низком уровне».

По расчетам Reuters, в январе Минфин соберет 420 млрд рублей налогов с нефти и газа — минимум более чем за 5 лет и на 46% меньше, чем в том же месяце годом ранее. По словам Колычева, «компенсировать» выпадающую сырьевую ренту власти намерены за счет Фонда национального благосостояния.

