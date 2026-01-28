В Быхове белорус за ночь вскрыл девять автомобилей

В Быхове белорус за ночь вскрыл девять автомобилей7
- 28.01.2026, 21:43
Видимо, в Быхове очень любят серию игр GTA. По крайней мере один «великий автоугонщик» там точно завелся, сообщает «Точка» со ссылкой на ГКСЭ по Могилевской области.
В один из выходных дней ноября 2025 года милицию небольшого города поставили на уши постоянные звонки автовладельцев.
Из машин восьми человек были похищены магнитолы, bluetooth-колонки, деньги и прочие ценности. А владельцу Mercedes-Benz Sprinter не повезло еще больше – похитили уже авто.
Оказалось, что все девять происшествий случились в одну ночь с субботы на воскресенье и это дело рук одного человека.
В те же сутки, на той же улице, где произошел угон (злоумышленник бросил авто, проехав на нем пару кварталов), из хозпостройки был угнан электровелосипед.
Эксперт Быховского ГКСЭ на месте происшествия обнаружили следы обуви. А правоохранители быстро нашли и задержали подозреваемого.
Любителем вскрыть чужие авто оказался безработный ранее неоднократно судимый 40-летний местный житель.
Его причастность подтвердила судебная трасологическая экспертиза. Установлено совпадение его обуви с двумя следами на местах преступлений по общим признакам.
Все, что мужчина не успел продать или потратить, у него было изъято. А уголовное дело направлено в суд Быховского района.