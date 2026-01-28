закрыть
Министр обороны Польши призвал НАТО довести оборонные расходы до 5% ВВП

  • 28.01.2026, 22:07
К 2030 году.

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш призвал страны НАТО ускорить наращивание военных расходов и выйти на уровень 5% ВВП уже к 2030 году. Заявление прозвучало на встрече с аккредитованными в Польше военными атташе, запись выступления опубликована на сайте Минобороны республики.

Господин Косиняк-Камыш заявил, что альянсу не следует ждать до 2035 года и необходимо достичь целевого показателя раньше. По его словам, ускорение темпов позволит укрепить коллективную оборону и повысить устойчивость стран блока.

Решение о поэтапном увеличении оборонных расходов до 5% ВВП к 2035 году лидеры стран НАТО приняли на саммите в Гааге в июне 2025 года по инициативе Вашингтона.

