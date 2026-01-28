ФРС США сохранила базовую ставку после трех снижений подряд 1 28.01.2026, 22:10

Решение регулятора совпало с ожиданиями экономистов.

Федеральная резервная система США (ФРС), выполняющая функции центрального банка страны, по итогам двухдневного заседания 27–28 января сохранила ставку на уровне 3,5–3,75% годовых. Об этом говорится в пресс-релизе регулятора. На предыдущем заседании ставка была снижена на 25 б.п.

Решение регулятора совпало с ожиданиями экономистов, участвовавших в опросе Reuters с 16 по 21 января. Все 100 респондентов предполагали сохранение ставки. «На первый взгляд, экономические перспективы говорят о том, что ФРС следует сохранить ставку без изменений, а возможно, даже рассмотреть вопрос о повышении ставки в конце этого или в следующем году», — сказал старший экономист по США в Nomura Джереми Шварц.

Вместе с тем он считает, что ставка на текущем уровне может быть удержана до окончания срока полномочий председателя ФРС Джерома Пауэлла в мае. Новому руководству, по его мнению, скорее всего, удастся добиться еще 50 б.п. снижения ставки позже в этом году.

Согласно инструменту FedWatch, который рассчитывает биржа CME на основании фьючерсов на ставку, участники рынка по данным на 28 января оценивали вероятность сохранения ставки в 97,2%. Еще 2,8% приходится на вариант со снижением ставки на 50 б.п. Месяцем ранее вероятность сохранения ставки составляла 82%, а снижения — до 3,25–3,5% (почти 18%).

Следующее заседание ФРС по ставке запланировано на 17–18 марта.

