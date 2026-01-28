закрыть
5 мая 2026, вторник, 23:00
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ФРС США сохранила базовую ставку после трех снижений подряд

1
  • 28.01.2026, 22:10
  • 2,268
ФРС США сохранила базовую ставку после трех снижений подряд

Решение регулятора совпало с ожиданиями экономистов.

Федеральная резервная система США (ФРС), выполняющая функции центрального банка страны, по итогам двухдневного заседания 27–28 января сохранила ставку на уровне 3,5–3,75% годовых. Об этом говорится в пресс-релизе регулятора. На предыдущем заседании ставка была снижена на 25 б.п.

Решение регулятора совпало с ожиданиями экономистов, участвовавших в опросе Reuters с 16 по 21 января. Все 100 респондентов предполагали сохранение ставки. «На первый взгляд, экономические перспективы говорят о том, что ФРС следует сохранить ставку без изменений, а возможно, даже рассмотреть вопрос о повышении ставки в конце этого или в следующем году», — сказал старший экономист по США в Nomura Джереми Шварц.

Вместе с тем он считает, что ставка на текущем уровне может быть удержана до окончания срока полномочий председателя ФРС Джерома Пауэлла в мае. Новому руководству, по его мнению, скорее всего, удастся добиться еще 50 б.п. снижения ставки позже в этом году.

Согласно инструменту FedWatch, который рассчитывает биржа CME на основании фьючерсов на ставку, участники рынка по данным на 28 января оценивали вероятность сохранения ставки в 97,2%. Еще 2,8% приходится на вариант со снижением ставки на 50 б.п. Месяцем ранее вероятность сохранения ставки составляла 82%, а снижения — до 3,25–3,5% (почти 18%).

Следующее заседание ФРС по ставке запланировано на 17–18 марта.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последний парад Путина
Последний парад Путина Игорь Эйдман
Важное свидетельство
Важное свидетельство Леонид Невзлин
Бунт «кожугетовцев»
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров
Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин